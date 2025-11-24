Томские вузы получат поддержку в рамках федеральной программы «Приоритет 2030»

24 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские вузы получат поддержку в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Результаты работы по ней представители учебных заведений представили на минувшей неделе. По итогам защит проектов всех вузов-участников распределили по трем категориям: каждая предполагает свой уровень поддержки.

Так, в первую группу вошел Томский государственный университет. Эксперты отметили, что ТГУ единственный из всех вузов-участников программы смог оперативно решить срочную задачу — создание химии для микроэлектроники. В сентябре 2025 года уже было запущено производство необходимого вещества — дигидрата тартрата натрия.

— Совместно с партнерами ТГУ за год запустил 10 производств стратегически важных продуктов в области химии, одно из них — полиизобутилен (синтетический каучук) по заказу госкорпорации «Титан», что позволит закрыть 100% спроса российского рынка, — цитирует ректора ТГУ Эдуарда Галажинского пресс-служба вуза. — Два наших проекта уже проинвестированы Фондом технологического лидерства Газпромбанка: фонд сделал ставку на разработанные университетом проекты по ранней диагностике туберкулеза и технологию сексирования семени.

Всего в первую группу «Приоритета 2030» вошли 13 вузов. По итогам защиты ТГУ получит 830 млн рублей в рамках федеральной программы.

Во вторую группу программы «Приоритет-2030» вошел Томский политех, получив поддержку стратегических технологических проектов (СТП). На 2026 год вуз в общей сложности получит на программу развития порядка 400 млн рублей.

— Хочу отметить, что несмотря на то, что фокус в программе взят на СТП, это не значит, что проекты образовательного, кадрового и инфраструктурного блока получат меньше внимания, — приводит слова и.о. ректора ТПУ Леонида Сухих пресс-служба вуза. — Наоборот, фокус на СТП только подстегивает университет к развитию этих направлений. Потому что никакое технологическое лидерство невозможно без них.

Во вторую группу по итогам работы Совета по поддержке программ развития вузов-участников программы «Приоритет-2030» также вошел Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он, как и политехнический университет, получит 400 млн рублей.

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) также успешно прошел отбор и сохранил поддержку в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Эксперты определили вуз в третью группу основного трека. В ней находится и Томский государственный архитектурно-строительный университет. По словам ректора Виктора Власова, ТГАСУ делает ставку на два стратегических технологических проекта (СТП), которые определяют его роль как «одного из лидеров в России в области строительной науки, материаловедения и инфраструктурной безопасности». В этой категории сумма поддержки участников составит до 100 млн рублей.

Напомним, госпрограмма «Приоритет 2030» направлена на поддержку российских вузов. В прошлом году программу структурно и содержательно трансформировали. Её нынешний фокус — технологическое лидерство. Для работы по ключевым направлениям университеты сформировали СТП — портфели проектов, нацеленных на создание высокотехнологичных продуктов и решений. В 2025 году в программе участвуют 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. ТГУ ни разу не выходил из первого дивизиона.

