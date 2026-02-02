18+
В ближайшие дни томичей ждут морозы

Во вторник и среду, 3 и 4 февраля, в Томске прогнозируются морозы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Сохраняются минимальные температуры воздуха до -35°С, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

