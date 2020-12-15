Кирпичи и кирпичники. Из чего сложили каменный Томск?

15 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сергей Мальцев Обозреватель

«Томское кружево» — оно, бесспорно, деревянное. Но и каменные здания, особенно в центре, создают неповторимый городской ландшафт.

Кирпичный центр Томска, созданный знаменитыми архитекторами Лыгиным, Нарановичем, Фишелем, Бруни не мог бы существовать без людей, организовавших производство кирпича на месте — везти его откуда-либо было делом затратным. О них сегодня и поговорим.

«Кирпичные сараи»

Пер. Песочный Фото: Анна Кузнецова

Первой формой производства кирпичей были «кирпичные сараи». Они и были — сараи, в которых размещалась ванна для замеса глины и формовочные столы. Рядом же находился навес для сушки готовых изделий. И обжиг происходил в печах, сложенных на воздухе, тут же.

Первые известные по архивам владельцы «кирпичных сараев»: Лошкомоев, Воробьев и Сумароков, были в Томске уже в начале XIX века. Усадьбы Лошкомоевых и Воробьевых сохранились. Лошкомоевы жили по адресу пер. Песочный, 32 / ул. Средне-Кирпичной, 4, а Воробьевы тоже на углу, но уже пер. Песочный, 44 и ул. Яковлева, 81.

Усадьба Лошкомоевых. Пер. Песочный, 32 Фото: Анна Кузнецова

Дом Воробьевых. Пер. Песочный, 44 Фото: Анна Кузнецова

Где конкретно жили Сумароковы, неизвестно. Зато известно, что потомок кирпичника полковник Сумароков в июне 1918 года возглавил офицерское восстание при приближении к Томску чехословацкого корпуса.

От этих мастеров и пошли селиться другие кирпичники и их работники, в районе между улицами Большая Кирпичная (Октябрьская), Средне-Кирпичная, Петровская (Яковлева) и Песочной (переулок Песочный), в честь этого и названный Кирпичами.

Улица Средне-Кирпичная Фото: Анна Кузнецова

Технология производства кирпича вплоть до середины XIX века, была сугубо ручная. Вручную добывалась глина, вручную замешивалась, потом ее накрывали мокрой рогожей, и начинали руками в специальных формах формовать кирпичи. Затем, после высыхания — обжиг. Один кирпич весил около 4 кг.

Производство возможно было только летом, так как сушили кирпичи на воздухе. За сезон на одном «кирпичном сарае» производили от 8 до 10 тысяч штук. На строительство одной усадьбы или церкви требовалось от 100 до 200 тысяч штук кирпича. Так что, подряд распределялся на несколько предприятий и особой конкуренции между производителями стройматериала не было. А на свои дома кирпича не очень хватало: район Кирпичи преимущественно деревянный.

Старый кирпич. Ул. Свердлова, 4 Фото: Вероника Белецкая

С середины XIX века стали появляться кольцевые обжиговые печи и ленточные прессы, глинообрабатывающие машины, вальцы, глиномялки и бегуны. Все эти приспособления облегчили изготовление кирпича. И, соответственно, производительность заводов увеличилась.

Одним из первых таких высокопроизводительных предприятий стал завод банщика Березина. Он сдал свою баню во рве на Октябрьской купцу Немзеру и основал свой завод, который за лето стал выдавать 200 штук кирпича в лето.

«Кирпичеделательные заводы»

Одно из зданий НИИ курортологии Фото: Вероника Белецкая

Но посмотрим на кирпичные здания конца XIX — начала XX века. Кроме обыкновенного кирпича, мы увидим много элементов нестандартной формы. Лекальные карнизные кирпичи, различные клинья, боковики и прочие детали создают неповторимый узор и Общественного собрания (Дом офицеров), и «Торгового дома Е. Кухтерин и сыновья» (мэрия), и корпусов ТГУ, ТПУ, СибГМУ и многих каменных храмов Томска.

Ул. Соляная, 11 Фото: Вероника Белецкая

Первым такого рода продукцию начал изготавливать «паровой кирпичеделательный завод» Федора Пичугина. Располагался он в то время на юго-востоке за городом, возле месторождения хорошей глины, посреди леса, который рубили на дрова для топлива обжигальных печей. А ещё там был ключ, из которого брали воду для замеса глины. Сам Пичугин решил сам поселиться здесь. Построил дворец с тремя башенками. Сейчас от завода и усадьбы осталось только здание по ул. Косарева, 9. Башенки снесли, все дворовые постройки тоже. Осталась лишь часть главного дома, в которой расположился детско-юношеский центр «Звездочка». Ключ тоже забили, и где-то нашел он другой выход.

Ул. Косарева, 9. Остатки кирпичного завода Ф. Пичугина Фото: ru09.ru

Отдельная часть истории кирпичного дела в Томске — строительство университета. Для его постройки понадобилось несколько миллионов штук кирпича. По некоторым источникам — до 15 миллионов. В 1880 году всё томское производство кирпича составляло около 500 тысяч штук за лето, то есть на необходимое количество кирпича потребовалось бы тридцать лет. Поэтому было принято решение построить ещё два высокопроизводительных завода, Петра Михайлова и Захария Цибульского.

Ведомость о городской земле, сданной разным людям в аренду под кирпичеделательные заводы и сараи Смета доходов и расходов г. Томска на 1911 год. — Томск, 1911

При строительстве Технологического института использовались кирпичи с Михайловского и созданного позднее Некрасовского завода.

Кирпичи с клеймом завода Ивана Некрасова Фото: Вероника Белецкая

С этого момента производство кирпича в Томске окончательно становится дело государственным и стратегическим. До такой степени, что в 1903 году «Городской управой был сдан в аренду Томскому Исправительному Арестантскому Отделению № 1-й на 12 лет участок городской земли, под устройство на нем кирпично-делательного завода».

Решение городской думы Томска о сдаче в аренду участка под кирпичный завод Известия Томского городского общественного управления. — 1914. — № 15-16

А в 1904 году Городская управа направила «техника П.И. Земскова …в Россию для осмотра производства строительного кирпича, на случай применения его в Томском городском хозяйстве».

Новые здания из старых кирпичей

Бывшее общежитие мукомольно-элеваторного института. Именно сюда пошел кирпич с Троицкого кафедрального собора Фото: Лукия Мурина

После революции производство кирпича было сведено к минимуму. И новая власть активно использовала кирпич б/у, разрушая храмы. С одного только Троицкого собора было получено более миллиона штук годного кирпича, из него сложили здание, в котором теперь располагается один из корпусов ТГАСУ.

1. Красное знамя : ежедневная газета Томского ГК ВКП(б), ГС и ГСПС. - 1934. - № 63 (18 марта)

2. Красное знамя : ежедневная газета Томского ГК ВКП(б), ГС и ГСПС. - 1934. - № 114 (28 мая)

Затем все же было налажено производство строительного кирпича на бывшем Михайловском заводе, основаны несколько новых кирзаводов. Но из них уже мало что было ценного построено. Иные задачи стояли перед обществом. Иные подходы.

А в Кирпичах все же есть несколько домов, деревянных, но на кирпичном основании. Так вот, эти кирпичи были сделаны голыми руками неизвестных рабочих «кирпичных сараев». Наверное, потому они до сих пор такие крепкие, что были сформованы из глины, замешанной руками, добытой руками. Погладьте их, почувствуйте связь времен.

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