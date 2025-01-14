Томичей приглашают на читку комедийной пьесы «Выбор режиссера»

14 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В понедельник, 27 января, в гастробаре The Burgerlab пройдет читка новой пьесы театрального критика и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой. Пьеса «Выбор режиссера» — это комедия, вдохновленная музеем-заповедником драматурга Александра Островского.

— Прошлым летом я выиграла участие в творческой резиденции «Щелыково» Союза театральных деятелей России, — рассказывает Мария Симонова. — В Щелыкове было имение Александра Николаевича Островского, где он любил проводить время и написал много пьес, к чему располагала местная природа и неспешный уклад жизни. Неделю участники резиденции жили в доме отдыха, ходили по музеям и лекциям, гуляли тропами классика по лесам и паркам, занимались своими творческими проектами. Так появилась комедия, где сцены из жизни современного театра соседствуют с зарисовками из эпохи Островского. Режиссер не знает, какую пьесу поставить, и обращается за помощью… к классику русской драматургии.

Текст представят известные актеры томских театров Роман Колбин, Марина Фадеева, заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Данила Дейкун, Ольга Никитина, Екатерина Мельдер, Наталья Гитлиц.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу ул. Розы Люксембург, 16. Стоимость билетов 700-800 рублей. Подробности можно узнать, написав в WhatsApp по номеру +7-905-991-0583.

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