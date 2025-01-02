Гид по ледовым городкам Томска: где погулять на новогодних каникулах

2 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Виктория Крицкая

Ежегодно в Томске создаются уникальные ледовые городки, которые становятся центром зимних развлечений для горожан и гостей города.

В этом году их целых семь. Там можно покататься на коньках, сфотографироваться с гигантскими скульптурами изо льда, побывать на выставке елочных игрушек или просто прогуляться среди переливающихся огоньков. Где все это найти — рассказываем в нашем материале.

Ново-Соборная: «Хрустальный Томск» и 20-метровая змея

Фото: Савелий Петрушев

Возле главной городской елки на площади Ново-соборной по традиции много активность для зимнего отдыха. На ватрушке можно спуститься с большой или средней ледовых горок, сфотографироваться с символом 2025 года — 20-метровой змеей, выбраться из ледового лабиринта и отогреться горячим чаем из местных ярмарочных палаток. Оформление площади в этом году посвящено 185-летнему юбилею со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.

Для любителей неспешных прогулок мастера из Томска, Северска, Тывы, Кемерова и Хабаровска подготовили десять ледовых композиций в рамках фестиваля «Хрустальный Томск». Темой этого года стали «Зимние забавы». Среди скульптур можно встретить знакомых с детства персонажей из Простоквашино, милого Чебурашку и крокодила Гену, тройку лошадей с Дедом Морозом и хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Рядом с площадью, напротив здания СФТИ, работает один из самых красивых катков города. Здесь, в свете нескольких сотен светящихся звезд и под новогодние музыкальные композиции, можно прокатиться на своих коньках (вход свободный), либо взять пару напрокат.

Горсад: новогодняя выставка и город с высоты

Фото: Савелий Петрушев

Создать себе новогоднее настроение можно, продолжив зимнюю прогулку по центру в Городском саду, который также светится и блестит всевозможными цветами. К празднику там установили небольшую трехэтажную резиденцию «Елка-дом», украшенную новогодней иллюминацией. В этом году над ее внутренним оформлением работали сотрудник Томского областного художественного музея Ярослава Беспалова, режиссер и музыкант Александр Беспалов, а также аудиогид Татьяна Стукалова.

В экспозиции томичи смогут увидеть елочные стеклянные игрушки середины XX века и новогодние открытки разных стран. Центральным объектом на выставке станет большой стационарный калейдоскоп, внутри которого при вращении барабана с помощью ручки будут генерироваться изображения рисунков звездочек-снежинок. Стоимость билета 100 рублей. В праздничные дни резиденция открыта с 13.00 до 21.00.

Также зимнем Горсаду томичи могут прокатиться на многих аттракционах, в том числе на колесе обозрения, и посмотреть новогодний город с высоты птичьего полета. В праздничные дни билет на колесо обозрения можно купить с 11.00 до 21.00. С полным расписанием работы аттракционов можно ознакомиться по ссылке.

Здесь же работает ледовый каток с дорожками, по которым можно объехать значительную часть парка. А за стенами томской крепости расположился небольшой ледовый городок с разной высоты горками для детей всех возрастов. Одна из них носит говорящее название «Великан». Поблизости находится прокат ватрушек и тюбингов, их стоимость за 30 минут составляет 100 рублей.

Белое озеро: много огоньков и большой каток

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ледовый городок на Белом озере по красоте ничуть не уступает ни площади Ново-Соборной, ни Горсаду! В этом году пространство дополнилось новыми гирляндами и светящимися фигурами в виде танцующих девушек в пышных платьях. Благодаря этим приобретениям на Белом озере стало еще больше разных огоньков.

На входе в парк томичей встречает большая новогодняя елка, а сцену украшают прошлогодние светящиеся фигуры балерин. Рядом находится ледовый лабиринт. Чуть подальше виднеется светодиодная инсталляция в виде розового сердца, у которой можно сфотографироваться. Добавляет месту праздничной атмосферы подсветка на здании открывшегося после ремонта театра «Скоморох».

Как и в прошлом году, главным украшением Белого озера является один из самых больших в Томске естественных катков. В центре водоема установлены две светящиеся фигуры лебедей, что придает катку еще более завораживающий вид.

Сквер Студотрядов: светящийся фонтан и горки

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Недалеко от Дворца спорта, в сквере студенческих строительных отрядов, есть свой ледовый городок. Там установлены большая ледовая горка с двумя скатами, горка для самых маленьких, детский лабиринт, ледовые и светодиодные фигуры, праздничная иллюминация.

Украшает площадь сверкающая гирляндами новогодняя ель. Рядом залит каток, в центре которого находится ледяной светодиодный Фонтан молодости.

ДК «Авангард»: праздник для всех

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ледовый городок, наиболее удаленный от центра Томска, находится на площади возле ДК «Авангард» по адресу ул. Б. Куна, 20. Здесь установлены праздничные инсталляции и украшена новогодняя елка. Работает каток: в будни с 11.00 до 21.00, в выходные с 11.00 до 22.00.

ТЦ «Мегаполис»: Змей Горыныч и ледовая чаша

Небольшой ледовый городок обустроен и перед главным входом ТЦ «Мегаполис» на пр. Ленина, 217. Его торжественное открытие прошло в минувшие выходные. Здесь размещены ледовые скульптуры с подсветкой, лабиринт, горка и большая ледовая чаша.

Главным украшением пространства стала фигура Змея Горыныча. Также возле ТЦ установлена новогодняя елка с иллюминацией.

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