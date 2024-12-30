Томский художник Швенк создал иллюстрацию для календаря «Пикабу» 2025

30 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: из соцсетей Евгениz Швенка

Томский художник Евгений Швенк, известный работами по мотивам отечественных мультфильмов, создал иллюстрацию для календаря «Пикабу» на 2025 год. Она называется «Первое выступление» и находится на январской странице.

По словам художника, эта работа посвящена «всем мамам, чья поддержка иногда остаётся без внимания, но имеет огромное значение». За основу Евгений взял сюжет детского новогоднего утренника. Центральный герой иллюстрации — мальчик. Он стоит на табуретке в костюме символа года — змеи, и читает стишок. За его спиной — мама, готовая сразу же прийти на помощь, если сын запнется:

— Я постарался наполнить этот момент теплом, уютом и материнской заботой, — рассказывает Евгений Швенк. — Здесь мама поддерживает своего ребенка и, зная что он волнуется, уже держит за спиной долгожданный подарок. Также видно, что новогодний костюм она сделала буквально вчера, ведь на ее руках ещё осталась зелёная краска от папье-маше.

Также Евгений советует обратить внимание на мальчика, который сидит на скамейке вместе со всеми и слушает. У него в руках — не просто игрушка, а игрушка «Пикабу», которая отсылает к платформе, где публикуется календарь.

В прошлом году Евгений уже принимал участие в создании подобного календаря для сайта. Как и в этот раз, он готовил иллюстрацию для января. Именно этот месяц, по словам художника, интересен для него в первую очередь, так как у многих именно январь ассоциируется с новыми начинаниями и надеждами.

— Создание календаря у художников — это просто интересный способ провести время. Мы берем «свой» месяц и можем использовать уникальные подходы, чтобы передать атмосферу каждого из них. Такие календари могут отражать ожидания от следующего года и итоги прошлого. Кроме того, они могут служить отличным способом познакомиться с работами разных художников и их стилями, — говорит Евгений.

Идея создавать календарь «Пикабу» зародилась у авторов сообщества в 2021 году. Участником проекта мог стать любой талантливый и самобытный художник из числа пользователей сайта. Каждый иллюстратор выбирал для работы один из месяцев и создавал к нему рисунок.

Идея получила отклик и стала ежегодной. В этом году иллюстрации нового календаря публиковались на сайте «Пикабу» каждый день до Нового года. Последний, декабрьский разворот должен выйти 31 декабря. Найти все работы можно по тегу «Календарь Пикабу 2025».

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