В Северске запустили производство топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300

28 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Росатом»

В Северске запустили в опытно-промышленную эксплуатацию модуль по фабрикации/рефабрикации ядерного топлива (МФР) для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Как уточняют в пресс-службе «Росатома» на производстве уже изготовлены первые макетные топливные кассеты в дизайне активной зоны будущего реактора с топливными таблетками из нитрида обедненного урана. Всего на МФР были созданы четыре технологических линии: карботермический синтез смешанных нитридов урана и плутония, изготовление топливных таблеток, производство тепловыделяющих элементов, а также сборка комплектных топливных кассет. Численность основного технологического персонала объекта составит 250 человек.

Сейчас на производстве отрабатывается технология фабрикации тепловыделяющих сборок БРЕСТ-ОД-300 с топливной композицией на базе обедненного урана. После того, как регулятор одобрит обращение с плутонием, сибирские атомщики смогут приступить к производству целевого продукта МФР — смешанного плотного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива), которое позволит в полной мере использовать все преимущества российских топливных, реакторных и радиохимических технологий IV поколения.

Для обеспечения фабрикации топлива на МФР на предприятиях Топливного дивизиона «Росатома» были созданы новые производственные мощности. В частности, производства различных комплектующих для стартовой загрузки, а также имитационной зоны БРЕСТ-ОД-300 освоены на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО «ЧМЗ), Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ») и на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»).

Напомним, в августе подрядчик завершил первый этап монтажа реакторной установки на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске. В шахту реактора помещен третий, последний ярус ограждающей конструкции реактора БРЕСТ-ОД-300.

Строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 началось в 2021 году. Его мощность составит 300 МВт. Энергоблок является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

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