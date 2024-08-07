В Северске завершили первый этап монтажа корпуса реактора БРЕСТ-ОД-300

7 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

Подрядчик завершил первый этап монтажа реакторной установки на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске. В шахту реактора помещен третий, последний ярус ограждающей конструкции реактора БРЕСТ-ОД-300. Об этом в ходе прошедшей в среду, 7 августа, выездной пресс-конференции сообщили представители АО «Сибирский химический комбинат».

Укрупнительная сборка конструкции началась в мае 2023 года. Семь металлических поясов сварены в три кольца, а затем поэтапно установлены в шахту реактора. Ограждающая конструкция является внешней частью корпуса реакторной установки. Её общая масса составляет 429 тонн, а высота — 17 метров.

Загрузка третьего яруса ограждающей конструкции в шахту реатора Фото: пресс-служба «СХК»

Конструкция удерживает теплоизоляционный бетон, формирует дополнительный локализующий барьер защиты, который следует за границей контура теплоносителя. Во время работы реактора на её поверхности температура будет не выше 60 градусов, а радиационный фон фактически равен естественному.

После соединения третьего и второго ярусов ограждающей конструкции монтажники соберут трубопроводы системы охлаждения, сушки и промежуточную обечайку. Затем полость ограждающей конструкции зальют жаростойким бетоном.

До конца года на опытно-демонстрационном комплексе планируют запустить модуль фабрикации, где будут готовить топливные элементы для будущего реактора.

— На этой площадке мы делаем сам топливный элемент и тепловыделяющую сборку, — рассказал технический директор ОДЭК Роман Соколов. — Это смешанное уран-плутониевое топливо. В опытном виде мы получали это топливо на наших заводах в небольших количествах. А в промышленных масштабах такой модуль фабрикации в мире стартует первый. В этой технологии есть процессы, которые до нас никто не делал. Сегодня мы ведем пуско-наладочные работы, в конце года сдаем в эксплуатацию первый наш модуль фабрикации.

Напомним, строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 началось в 2021 году. Его мощность составит 300 МВт. Энергоблок является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Фото: пресс-служба «СХК»

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