Компания из Якутии за 1 млрд руб. отремонтирует 19 км трассы на юго-востоке Томской области

26 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

ООО «Сунтаравтодор» (Якутия) стало победителем аукциона на ремонт первых 19 км дороги от города Асино к селу Батурино в Асиновском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные госзакупок.

Планируемый к ремонту участок дороги является частью трассы, которая связывает северные населенные пункты Асиновского района с райцентром. Общая протяженность трассы Асино — Батурино составляет порядка 130 км.

«Сунтаравтодор» стал победителем, предложив выполнить работы за 1,035 млрд рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 1,15 млрд рублей. Участие в аукционе принимала еще одна компания, предложившая отремонтировать участок за 1,1 млрд рублей, ее название не раскрывается.

В рамках работ подрядчику, помимо ремонта дороги третьей технической категории, предстоит отремонтировать водопропускные трубы, а также провести укрепительные работы. Все работы должны быть завершены к октябрю 2026 года. При этом по первоначальному тендеру, объявленному в апреле, все работы должны были завершиться к октябрю 2024 года. Ремонт участка будет разделен на два этапа: сначала отремонтируют 8,5 км, потом — еще 10,5 км.

ООО «Сунтаравтодор» было зарегистрировано, компанией владеет бизнесмен Дмитрий Тен. Выручка ООО по итогам 2023 составила 877,4 млн рублей. Это первый госконтракт «Сунтаравтодора» вне Якутии. В 2024 году «Сунтаравтодор» стал подрядчиком ремонта 3 км трассы А-331 «Вилюй» на участке в Якутии (стоимость контракта 216,6 млн рублей), ремонта улицы в Сунтаре (26,2 млн рублей), а также строительства дороги в микрорайоне «Етееку» в Сунтаре (151,4 млн рублей).

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