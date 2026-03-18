Что готовит «Кабинет Пушкинского» в Томске в 2026 году: лекции, выставки и лаборатории

18 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В этом году Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина подготовил для томичей обширную программу работы «Кабинета Пушкинского».

Томичей ждет цикл лекций об истории искусств от ведущих специалистов музея, камерные выставки, ярмарка, встречи читательского клуба и художественная лаборатория для подростков.

— Программа на 2026 год, подготовленная Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина, позволит полнее раскрыть роль Пушкинского музея как обладателя одного из крупнейших в России собраний зарубежного искусства, — уточняют организаторы.

Главным событием станет цикл лекций «История искусств в «Кабинете Пушкинского“». В его рамках специалисты музея погрузят томичей в историю искусства конца XIX — середины XX века.

Цикл стартует в апреле с лекций младшего научного сотрудника отдела фотографии Сусанн Тиссен. Осенью он продолжится лекциями Александры Даниловой, заведующей отделом нового западного искусства, посвященными искусству XXI века и феномену биеннале как зеркалу современного художественного процесса.

Дмитрий Лебедев, научный сотрудник отдела личных коллекций, погрузит слушателей в отечественное искусство XIX–XX веков, а ведущий специалист по просветительской работе отдела нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Алина Стуликова расскажет о медиаискусстве в коллекции музея.

Мероприятия цикла будут проходить в «Кабинете Пушкинского» на пр. Ленина, 34а.

Выставочная программа «Кабинета Пушкинского» будет представлена двумя проектами. Первый познакомит посетителей с жизнью и творчеством Евгения Малахина, известного как Старик Б.У. Кашкин, одного из лидеров неформальной культуры Екатеринбурга XX века. Экспозиция будет включать книги художника и экспериментальную фотографию. Второй выставочный проект, подготовленный совместно с Музеем книги НБ ТГУ, будет посвящен ботанической иллюстрации и вдохновленным ею керамическим объектам Елизаветы Клеванцевой.

В июне пройдет третья лаборатория для подростков по созданию авторских книг и зинов, которую проведут Антон Метельков и Валерия Яковлева (Новосибирск). В декабре томичей ждет вторая ярмарка книг и графики.

За анонсами мероприятий «Кабинета Пушкинского» можно следить на сайте проекта, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».