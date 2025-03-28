Томичей приглашают на лекцию о мире славянских духов

28 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В воскресенье, 6 апреля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция о славянских духах, обитающих в домах, полях и лесах.

Как уточняют организаторы, слушателям расскажут, как в старину представляли этих мифических существ, какие правила соблюдали в их присутствии, а также как их образы отразились в сказках, былинах, пословицах и поговорках. А еще томичи узнают о роли духов в ритуалах, связанных с хозяйством и семейным благополучием, влиянием христианства на их облик и о том, как они «живут» в XXI веке.

Лекцию прочтут экскурсоводы музея — Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 6 апреля, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 450 рублей.

Начало в 18.00.

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