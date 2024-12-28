Комплекс переработки ТКО под Томском планируют достроить в марте 2025 года

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2024 // Фото: КПО Сибирь

На комплексе по переработке отходов «Сибирь» завершаются основные строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба компании.

На объекте идет сборка технологического оборудования, обустройство кровли приемного отделения на участке производства технического грунта и завершаются работы по устройству проездов.

Предполагается, что завершение работ и передача объекта администрации Томской области произойдут в марте 2025 года.

«После регистрации права собственности концедента на объект, он будет передан ООО „ТРКК“ для эксплуатации сроком на 15 лет», — отметил генеральный директор ООО «Томская региональная концессионная компания» Дмитрий Митасов.

В сообщении уточняется, что до начала эксплуатации КПО «Сибирь» концессионер обязан получить лицензию на соответствующий вид деятельности. Как правило, срок лицензирования занимает 3-4 месяца.

Как сообщалось, ООО «Томская региональная концессионная компания» в рамках концессии создает в Томске мусоросортировочный комплекс.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов в год (на первых этапах он будет принимать коммунальные отходы жителей Томска, Томского района и Северска) будет расположен вблизи северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск. Строительство началось в феврале 2024 года, завершение было запланировано на конец этого года. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей (с учетом НДС и процентов по кредиту).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

Фото: КПО Сибирь

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