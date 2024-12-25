Каток откроется на томском стадионе «Политехник» в субботу

25 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 28 декабря, на стадионе «Политехник» в Томске откроется каток площадью около 1,2 тыс. кв. метров.

Как сообщает пресс-служба Томского политеха, открытие состоится в 12.00. У катка будет организован прокат коньков. Воспользоваться им можно в будние дни с 12.00 до 22.00, в выходные и праздники, в том числе и новогодние каникулы — с 10.00 до 22.00.

Стоимость проката коньков: для посетителей в возрасте 14 лет и старше — 150 рублей в час, в возрасте младше 14 лет — 100 рублей в час. Посещение катка со своими коньками — 50 рублей.

Для сотрудников и студентов Томского политеха прокат коньков — 100 рублей в час.

В сообщении уточняется, что каток не будет работать при температуре ниже минус 20 градусов.

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