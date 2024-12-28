18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске обустроили «Белкин дом» в Игуменском парке

Благотворительность, Город, Природа, Томские новости, интересные новости Томска чем можно кормить белок волонтеры благотворительность В Томске обустроили «Белкин дом» в Игуменском парке

На территории Игуменского парка в Томске открылось новое экологическое пространство «Белкин дом».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новый природный уголок задуман в том числе и как место тихого отдыха, где томичи и гости города смогут полюбоваться природой, покормить белок и птиц. В его создании приняли участие студенты томского лесотехнического техникума, которые изготовили кормушки для белок, ящик для хранения шишек.

Напомним, в сентябре аналогичное пространство было обустроено в Лагерном саду Томска волонтерами «Газпромнефть-Востока».

Фото: пресс-служба обладминистрации

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта Томска

24 декабря 2024
Томские новости

«Томскдорстрой» за 890,4 млн рублей отремонтирует 15 км одной из самых протяженных трасс Томской области

19 декабря 2024
Томские новости

Главный корпус Томской психолечебницы отремонтируют за 200 млн рублей

26 декабря 2024
Томские новости

Здание стадиона «Труд» перешло в муниципальную собственность

23 декабря 2024
Томские новости

Томский альпинист стал чемпионом России

19 декабря 2024
Томские новости

Специалист «Томскнефтехима» вошла в состав жюри «Серебряного Лучника-2025»

11 декабря 2024
Томские новости

В Томске завершен первый этап капремонта поликлиники №1

5 декабря 2024
Томские новости

Обновленная ИТ-инфраструктура появилась в школах Томской области

19 декабря 2024
Томские новости

Томичи смогут предложить лучшие городские проекты и события в премии «Серебряный скотч»

6 декабря 2024