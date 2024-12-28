В Томске обустроили «Белкин дом» в Игуменском парке

На территории Игуменского парка в Томске открылось новое экологическое пространство «Белкин дом».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новый природный уголок задуман в том числе и как место тихого отдыха, где томичи и гости города смогут полюбоваться природой, покормить белок и птиц. В его создании приняли участие студенты томского лесотехнического техникума, которые изготовили кормушки для белок, ящик для хранения шишек.

Напомним, в сентябре аналогичное пространство было обустроено в Лагерном саду Томска волонтерами «Газпромнефть-Востока».

Фото: пресс-служба обладминистрации

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».