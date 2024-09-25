Волонтеры «Газпромнефть-Востока» построили экопространство для белок

25 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Лагерном саду, излюбленном месте отдыха томичей, волонтеры «Газпромнефть-Востока» обустроили новое экологическое пространство для белок. Кормушки, короб для шишек, информационный стенд о правильном питании — теперь каждый желающий может покормить пушистых красавиц безопасной для них едой. Проект «Белкин дом» был поддержан программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Для качественной реализации идеи «Белкин дом» волонтеры привлекли партнерские организации. Дизайн проекта разработан «Мастерской изменения среды». Столярная мастерская «Ясен пень» предоставила свои материалы, оборудование, рабочее пространство для сотрудников «Газпромнефть-Востока» и их семей, где они сделали 16 разнообразных кормушек в виде домиков, ломтиков сыра и крытых навесов. Студенты Томского лесотехнического техникума смастерили тумбу для шишек с информационным стендом о том, чем можно кормить лесных зверьков, а что им категорически противопоказано и может причинить только вред. Компания «Сибирский кедр» подарила с запасом кедровые шишки, которыми наполнили короб. Увлекательный квиз на тему экологии для детей организовало учреждение «Облкомприрода». Работы длились более четырех часов, поэтому компания «Наше кафе» привезла волонтерам угощение — пирожки и компот.

Главная особенность проекта заключалась в том, что все кормушки крепились с помощью специальной системы поясов из брусков. В результате ни одно дерево не пострадало, не было забито ни одного гвоздя. Экологическое пространство «Белкин дом» было сделано с учетом всех экологических норм и правил.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Программа «Родные города», которую в Томске реализует «Газпромнефть-Восток», уникальна с точки зрения системности: каждый год не только в нашем Томске, но и во многих городах России реализуются проекты, направленные на повышение уровня благоустройства граждан. Это здорово, когда предприятия с серьезными ресурсами и возможностями помимо своей основной деятельности уделяют внимание вопросам сохранения окружающей среды. Кроме того, я вижу тут много детей — получается, заложены и вопросы воспитания. В общем — получилась новая история у нас в Лагерном саду, — отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович.

— У томичей есть традиция — кормить белок в Лагерном саду. Но далеко не каждый берет с собой корм. Мы как-то гуляли семьей, и мимо бегало много белок, которых нечем было покормить. Купили орешки на ближайшем рынке, а я подумала — почему бы не обустроить специальную территорию прямо в Лагерном саду, где каждый может взять разрешенную для пушистых зверюшек еду и с удовольствием их покормить. Я признательна всей нашей команде, а это больше 20 семей, которые пришли в свой выходной и сделали экологическую локацию для белок, — подчеркнула автор проекта «Белкин дом», волонтер «Газпромнефть-Востока» Наталья Рапопорт.

— На нашем предприятии на постоянной основе реализуется очень много волонтерских акций, в том числе экологических. И для меня это не первый опыт волонтерства: я очищала от мусора берега Ушайки, обновляла экологическую тропу в парке «Околица», устанавливала лестницу к родникам в Михайловской роще. Для меня волонтерство — это творчество, где есть уникальная возможность помочь другим или сделать родной город комфортнее, чище, красивее и уютнее, — отметила волонтер «Газпромнефть-Востока» Ксения Бурыхина.

Чем правильно подкармливать белочек Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

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