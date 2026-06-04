Двое томичей осуждены за хищение биткоинов на $4,5 млн

4 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Кировский районный суд Томска вынес обвинительный приговор двум местным жителям по делу о хищении 85 биткоинов (на сумму около $4,5 млн на момент совершения преступления) в 2021 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

Они признаны виновными по п."б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Суд установил, что в октябре 2021 года подсудимые, действуя вместе с третьим сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали на знакомого в подъезде его дома.

Потерпевшему угрожали похожим на пистолет предметом, на него надели наручники. Уже в квартире под угрозой расправы нападавшие вынудили его войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им более 85 биткоинов.

Затем пришел третий соучастник, который оставался с потерпевшим в течение всего дня, не давая ему возможности сообщить о случившемся в полицию и отменить операции с криптовалютой.

Двое других, похитив российский и заграничный паспорта жертвы, сотовые телефоны, ноутбук, жесткие диски и наличные деньги, покинули место преступления.

«Общая сумма причиненного ущерба превысила 363 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из мужчин при задержании была обнаружена обойма с патронами для пистолета, при этом разрешения на хранение боеприпасов к огнестрельному оружию он не имел.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил фигурантов к 9,5 и 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск о взыскании причиненного ущерба удовлетворен.

Судом сохранен арест, наложенный на 10 объектов недвижимости в Анапе, приобретенных одним из осужденных в течение месяца после преступления и оформленных на близкого человека.

В отношении третьего соучастника, который скрылся и находится в межгосударственном розыске, ранее вынесен заочный приговор.

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