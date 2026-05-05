Стала известна подробная программа фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV»

5 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На следующе неделе, 14–17 мая, в Томске пройдет четвертый Фестиваль искусства и чтения «ТОМ», посвященный теме «Книга как искусство». Для томичей подготовили более 80 событий: выставки, презентации книг, встречи с писателями и издателями, а также журналистами, искусствоведами, художниками, филологами и коллекционерами.

Как уточняют организаторы, все четыре дня фестиваля в Университетской роще будет работать книжная ярмарка: свои новинки представят более 30 издательств со всей страны, в том числе Пушкинский музей, Ad Marginem, Новое литературное обозрение, «Самокат», Музей современного искусства «Гараж», «Альпина», «Макушин Медиа», Томский государственный университет, студия Артемия Лебедева, «Абрикобукс», «Северный паломник», TATLIN, «МИФ», «КомпасГид», «Молодая мама», «Нигма», книжный магазин-музей «Петр Макушин», издательский дом «Д-Принт», «ПОРТсказок». Здесь все желающие смогут как познакомиться с книжными новинками и бестселлерами, так и приобрести их по приятной цене.

Торжественное открытие фестиваля состоится в четверг, 14 мая, в 17.00 в павильоне Научной библиотеки ТГУ. В выставочной программе фестиваля — два проекта, посвященные «книге художника». В павильоне Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина 14 мая откроется выставка «Книга художника: городские истории»: в своих произведениях современные авторы переосмысляют и представляют истории из томской жизни. В Кабинете Пушкинского с 15 мая можно будет увидеть проект «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства», который познакомит с наследием Евгения Малахина, культового представителя неформальной культуры Екатеринбурга. На выставке экспонируются его экспериментальные фотографии, живопись и вариации авторской книги художника.

Мастер-классы, экскурсии в книгохранилище и по выставкам Научной библиотеки ТГУ пройдут 15 мая в рамках акции «Ночь в музеях ТГУ». С 17:00 до 21:00 для гостей будут открыты экспозиции университетских музеев в главном корпусе ТГУ и организованы тематические мероприятия.

В пятницу, 16 мая, пройдет встреча с писателем Юрием Сапрыкиным, посвященная творчеству обэриутов — Даниилу Хармсу, Николаю Заболоцкому, Александру Введенскому, Николаю Олейникову. Гости фестиваля узнают, что объединяет произведения этих ленинградских авторов рубежа 1920—1930-х годов и почему их тексты, кажущиеся наивными, оказались пророческими.

Максим Кронгауз — доктор филологических наук, заведующий лабораторией НИУ ВШЭ и РГГУ — в своей лекции «Смех не без причины» будет рассуждать о механизмах комического в новых жанрах интернет-поэзии. «Русская мама Паддингтона», переводчик Александра Глебовская расскажет секреты своего мастерства.

Эдуард Кубенский — архитектор, главный редактор издательства TATLIN — расскажет о новых возможностях полиграфических технологий в эпоху интернета для самовыражения современных издателей и книжных дизайнеров. Художник, поэт и писатель Михаил Погарский представит взгляд изнутри на «книгу художника».

Журналист и писатель Элина Стоянова поделится научными фактами о сверхспособностях, представленными в поп-культуре. Отдельный трек будет посвящен ИИ в книгоиздании, например, директор Сибирского центра ИИ ТГУ расскажет о том, кому принадлежат авторские права на тексты, созданные большими языковыми моделями.

В 2026 году программа фестиваля впервые включает инклюзивный блок. Для незрячих и слабовидящих томичей сотрудники Пушкинского музея проведут тактильное занятие по историческим книжным переплетам. На встрече книжного клуба «Жест и рифма: трудности перевода» будут обсуждаться произведения глухих и слышащих поэтов. Общение пройдет на жестовом языке с переводом на русский.

Второй год подряд свою площадку для чтения на фестивале организует «Газпром трансгаз Томск». 16 и 17 мая здесь состоятся мастер-классы по созданию книжных закладок и стикеров для детей, а взрослым предложат принять участие в чтении и обсуждении мотивационных книг.

В субботу, 17 мая, пройдет встреча со старшим научным сотрудником РАНХиГС Александром Фокиным. Он презентует книгу «Сделано в СССР: материализация нового мира», посвященную исследованию влияния инфраструктуры и материальных объектов — от электрификации до детской игрушки — на формирование повседневности, политических ритуалов и связей между государством и обществом.

Типограф, преподаватель НИУ ВШЭ Руслан Князев поделится историей частной петербургской книгопечатни «Князев и Мисюк», в которой с 2014 года издают и печатают современную художественную литературу.

В конце вечера гостей фестиваля ждет увлекательный квиз сервиса «Яндекс Книги». Чтобы принять в нем участие необходимо собрать команду от двух до пяти человек и ответить на вопросы викторины, объединенные литературной темой. Все участники получат призы от «Яндекс Книг».

