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У Томской областной клинической больницы новый руководитель

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Новым руководителем Томской областной клинической больницы назначен Алексей Евтушенко. Сегодня его представили коллективу учреждения, сообщил в своем телеграм-канале руководитель регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

Алексей Евтушенко работает в системе здравоохранения 37 лет. Имеет ученое звание доктор медицинских наук и почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Новый руководитель с отличием окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт по специальности «лечебное дело». Свою трудовую деятельность начал в 1987 году в должности врача-сердечно-сосудистого хирурга во вновь созданном отделе сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Томского научного центра Российской академии медицинских наук. С апреля 1993 по ноябрь 2010 замещал должность заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии.

В декабре 2010 года был переведен на должность ведущего научного сотрудника. С 2019 года по февраль 2025 года работал в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний заведующим лабораторией пороков сердца (г. Кемерово), совмещая работу руководителя с практическим здравоохранением.

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