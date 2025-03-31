Из-за репетиции парада Победы в Томске изменится схема движения маршрутки №5

31 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в связи с репетициями парада Победы временно изменится схема движения маршрута №5 от конечной на ул. Тургенева в сторону города.

Как сообщает пресс-службе мэрии, с 15:30 до 17:30 2–3 апреля, 9–10 апреля, 16–17 апреля, 24 апреля, 29 апреля и 6 мая автобусы будут ходить через остановку «Инженерный центр», поворачивая с проспекта Развития

В сообщении также уточняется, что для пассажиров ничего не изменится, все остановки будут обслуживаться в обычном режиме.

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