В Томске перекроют движение на ул. Белинского

2 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Участок улицы Белинского от пер. Спортивного до ул. Герцена перекроют в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 20.00 вторника, 8 апреля. В это время АО «Томск РТС» будет проводить работы на участке тепломагистрали 2Н.

Движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками. Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

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