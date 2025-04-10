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Томичей приглашают послушать песни и байки в «Профессорской квартире»

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В апреле в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдут тематические мероприятия, объединяющие музыку и слово.

Как уточняют организаторы, в воскресенье, 13 апреля, посетителей ждет возвращение Натальи Нелюбовой с «Профессорскими байками и песнями». На концерте она расскажет легенды и анекдоты, посвященные преподавателям, в среде которых прошла вся жизнь артистки. Под аккомпанемент Степана Пономарева (фортепиано) Наталья споет любимые песни этих профессоров.

А через две недели, 27 апреля, томичей ждет душевный вечер смешных и трогательных рассказов в исполнении Ольги Радионовой. Музыкальную атмосферу вечера создаст пианист Александр Петров.

Мероприятия пройдут в музее «Профессорская квартира» на ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1 500 рублей.

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