Томичи смогут увидеть эвакуированные в годы ВОВ вещи Льва Толстого

18 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

На следующей неделе в Научной библиотеке ТГУ откроется выставка, посвященная сохранению наследия Льва Толстого в годы Великой Отечественный войны. Она воссоздаст маршрут следования рукописей писателя и его личных вещей, эвакуированных из Москвы и Ясной Поляны в Томск.

Как сообщают организаторы, проект реализуется совместно с Государственным музеем Л. Н. Толстого и Музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Часть экспонатов из этих собраний будет представлена в томской экспозиции.

Среди них — книги из личной библиотеки писателя, его любимые шахматы, карманные часы, карандаш в футляре и печатка с гербом Толстых. Все эти предметы были в числе эвакуированных в Томск 110 ящиков. В наш город вещи писателя прибыли 19 ноября 1941 года. К этому времени Научная библиотека уже приняла на хранение рукописное наследие Пушкина, Горького и Есенина.

Комната Научной библиотеки при Томском университете, в которой хранились фонды музея Л.Н. Толстого. Иллюстрация М.П. Крошечкина-Крошицкого. 1945 г. Фото: НБ ТГУ

«Именно в Научную библиотеку Томского университета, как в „совершенно безопасное место“, в 1941 году отправили рукописи писателя, его личные вещи. Эвакуацией руководила Софья Андреевна Толстая-Есенина, внучка Льва Толстого, жена Сергея Есенина. Она возглавила толстовские музеи в самое тяжелое военное время и вместе с сотрудниками в Москве и в Ясной Поляне героически спасала реликвии, дорогие каждому человеку в России и мире», — говорят организаторы.

Другой сюжет экспозиции связан с заведующим рукописным отделом Государственного музея Л. Н. Толстого Владимиром Ждановым. Он сопровождал рукописи во время эвакуации из Москвы, был одним из хранителей толстовского наследия в Томске до 1945 года. На выставке можно будет познакомиться с его документами, письмами, фотографиями и книгами четырех военных лет.

Внучка писателя С.А. Толстая-Есенина и литературовед Э.Е. Зайденшнур, жена В. А. Жданова. Москва, 1940 г. Фото: НБ ТГУ

Также дополнят выставку два артефакта из Научной библиотеки ТГУ. Первый — машинописная рукопись диссертации «Творческая история «Анны Карениной», защищенной Ждановым в Томске. Второй — сборник «Ясная Поляна: статьи, документы» с дарственной надписью Софьи Толстой-Есениной директору НБ ТГУ Вере Наумовой-Широких.

Томская экспозиция «Совершенно безопасное место. Москва — Ясная Поляна — Томск» начнет работать одновременно с выставками Государственного музея Л. Н. Толстого и Музея-усадьбы «Ясная Поляна», рассказывающими о сохранении толстовских реликвий.

Перевернутый немецкий грузовик около дома Л.Н. Толстого в день открытия музея-усадьбы «Ясная Поляна».

24 мая 1942 г. Фотография П.А. Трошкина Фото: НБ ТГУ

Открытие всех трех пространств состоится в 18:00 24 апреля по адресу: пр. Ленина, 34а. С московским и яснополянским музеями будет организован телемост.

Посетить выставку можно по записи с 10:00 до 17:00 в будние дни. Экспозиция будет работать до 20 июня 2025 года.

Фотографии из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого и Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

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