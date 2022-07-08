«Прорубить» вход в цех и договориться с Монеточкой. Как проходит подготовка к фестивалю Street Vision X в Томске

8 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Организаторы десятого и заключительного фестиваля уличного искусства Street Vision в Томске запустили прием заявок на участие, сделали зонирование площадки для проведения мероприятия и подготовили к запуску промо-кампанию. О том, что еще предстоит сделать, «Томскому Обзору» рассказал один из создателей фестиваля Иван Ларионов.

Изначально организаторы планировали проводить Street Vision в июне на протяжении пяти дней. Но из-за сложившейся ситуации в мире его перенесли на сентябрь и сократили с пяти дней до суток.

«Первоочередная причина — сконцентрировать всех людей в одном месте и в одно время. Остальное уже второстепенно», — добавил Ларионов.

Сейчас команда Street Vision разрабатывает проект входа на площадку фестиваля — здание бывшего цеха завода «МаноТомь» по пр. Комсомольский, 62. Организаторов не устраивает планировка — войти в цех можно только через проходную завода. Поэтому они договорились с собственником здания, чтобы «прорубить» новый вход с улицы Енисейской.

«После того, как будет произведен снос части здания и установка ворот — мы сможем беспрепятственно попадать внутрь, готовить площадку и презентовать её партнёрам и участникам», — добавил Ларионов.

Также организаторы фестиваля ведут переговоры с музыкальными группами «Кровосток», «СПБЧ», певицей Монеточкой и другими артистами, которых предложили подписчики Street Vision.

Параллельно с организацией фестиваля команда «Высшей школы журналистики» ТГУ готовит для него новый сайт, на котором будет размещена десятилетняя история Street Vision. Ларионов рассказал, что в течение трех месяцев команда ВШЖ брала интервью у людей, причастных к фестивалю, и собирала необходимый контент для наполнения сайта.

В рамках юбилейного Street Vision в этом году также планируется акция «Выход в город 2», где художники создадут 10 муралов в разных районах Томска. Ее реализация запланирована с июля по сентябрь. Ларионов подчеркнул, что фасады зданий для арт-объектов согласованы с администрацией города, а художники уже готовят эскизы. Также он рассказал, что будет создан сбор донатов, где каждый сможет получить памятные подарки за поддержку акции.

Из сложностей на данный момент Ларионов отметил организацию рэйва, который запланирован после концерта. На него приглашали московских и питерских диджеев, но из-за нынешней ситуации в мире многие из них переехали в другие страны. Тем не менее организаторы все же будут проводить рэйв, но стоимость билетов и экономику они пока просчитать не могут. Также у них нет четкого понимания, кто из музыкантов будет выступать на фестивале, поэтому билеты будут реализовываться позже.

Из ближайших планов — прием заявок на участие в выставке, маркете, фудкорте и экспо до 30 июля и набор волонтеров в конец месяца. Также организаторы фестиваля приглашают желающих стать партнерами и спонсорами. Письма с предложениями отправлять на почту winwin@street.vision.

Напомним, Street Vision — это фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры, который проходит в Томске с 2012 года. В этом году он пройдет десятый и заключительный раз. Закрытие Street Vision состоится 17 сентября в Томске и продлится 24 часа, с 10:00 до 10:00. Тема фестиваля — «Только сегодня». Локация — бывший цех завода «МаноТомь» по пр. Комсомольский, 62. Билеты на фестиваль можно пробрести на сайте street.vision.

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