В Томске пройдет лекция о «неправильной смерти» в славянской мифологии

В Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Изгои загробного мира: неправильная смерть и ее последствия». Она будет посвящена мрачной стороне фольклора — образам упырей, русалок и «заложенных покойников».

На лекции расскажут, что в традиционных представлениях скрывается за этими персонажами, почему одни умершие, согласно народным поверьям, обречены скитаться во тьме, а другие становятся угрозой для живых. Также посетители узнают, какие последствия могла влечь за собой так называемая «неправильная смерть».

Мероприятие пройдет 7 июня в 17:00 в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билета — 500 рублей.

