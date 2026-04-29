Спортивный праздник. В Стрежевом отметили 60-летие «Томскнефти» хоккейным турниром

29 апреля 2026 / Томский Обзор

В прошедшие выходные на главной ледовой арене Стрежевого прошел IV Открытый городской турнир по хоккею с шайбой, приуроченный к 60-летию «Томскнефти».

В течение трех дней шесть юношеских команд из Стрежевого, Нижневартовска, Мегиона и Радужного в жаркой борьбе выясняли, кто из них достоин обладания главного кубка соревнования.

На льду и онлайн

Турнир проходил на крытом катке «Витязь». В нем приняли участие ребята 2009–2011 годов рождения. Юных спортсменов и болельщиков приветствовали заммэра Стрежевого Максим Дягилев и заместитель генерального директора «Томскнефти» Андрей Дрыженко.

— Этот год является важным, юбилейным не только для нашей компании, но и для всего города. Нам очень приятно, что вместе с вами мы празднуем 60-летие по-спортивному, энергично, с хорошим, позитивным настроением, — обратился к участникам соревнований Андрей Дрыженко. — Развитие спорта является большой и важной частью нашей работы. Хотим поблагодарить наших акционеров – компании «ННК» и «Газпромнефть» - за то, что они поддерживают и развивают такие замечательные спортивные проекты.

В 15-ти хоккейных баталиях ребята забили более 120 шайб, показав яркую, зрелищную и динамичную игру.

Понаблюдать за матчами можно было не только с заполненных во время турнира трибун. Желающие смотрели игры любимой команды и через онлайн-трансляцию в социальной сети. Ежедневно к эфиру присоединялись около 2 тысяч человек. Для тех же, кто пришел «поболеть» очно, организаторы подготовили тематические конкурсы, за победу в которых получали специальные призы от «Томскнефти».

По итогам трех дней кубок первенства достался ребятам из стрежевского «Витязя». «Серебро» взяли вартовчане из команды «Самотлор-2009». Почетное третье место заняли ребята из команды «Юность» (г. Мегион).

Не обошлось и без личных наград. Так, лучшим бомбардиром и вратарем стали участники стрежевской команды Лев Попов и Ростислав Субботин. Лучшим нападающим был признан Макар Редреев из сборной «Самотлор-2009». Звание лучшего защитника получил Константин Адушкин из команды «Юность».

— Все три дня были наполнены яркими, зрелищными играми, — отметил главный судья соревнования Кирилл Можаров. — Хочу сказать спасибо и участникам, и организаторам турнира. Отдельная благодарность — АО «Томскнефть» ВНК. И хочу поздравить компанию с юбилеем. Сильные люди, большие планы. Пусть ваша команда крепчает, а планы сбываются!

Поддержка и развитие детского спорта – это не просто часть благотворительной программы «Томскнефти». Это возможность вдохновлять мальчишек и девчонок на новые достижения, помогать раскрывать талант и укреплять веру в свои силы. В подведомственном спорткомплексе «Нефтяник» созданы все условия для занятий различным видами спорта. «Томскнефть» выступает организатором и партнёром многих городских спортивных событий и открытых турниров. Ведь здоровое, крепкое и целеустремлённое подрастающее поколение – фундамент успешного будущего.

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

