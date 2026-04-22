Движение на участках четырёх улиц Томска ограничат из-за работ коммунальщиков

22 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Томске временно ограничено движение на участках улиц Никитина, Невского, Куйбышева и Б. Хмельницкого. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с работами по прокладке трубопровода.

Так, с вечера вторника до до 23.00 четверга, 23 апреля, ограничено движение автотранспорта на одной полосе проезжей части по ул. Никитина от дома № 48а до № 48б.

До 23.00 пятницы, 24 апреля, действует ограничение движения автотранспорта на одной полосе проезжей части по ул. Невского от дома № 13 до № 17 и по ул. Куйбышева от дома № 6 до № 12.

Кроме того, с вечера пятницы, 24 апреля, до 11.00 субботы, 25 апреля, будет закрыт для движения транспорта участок ул. Б. Хмельницкого от пер. Таджикский до пер. Киргизский.

На время действия ограничения движение на указанных участках будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

