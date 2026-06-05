Томичей научат узнавать опасные растения на выставке в Ботсаду

5 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета открылась выставка «Лики природы: от Красной книги до черных списков». Её посетителям предлагают узнать о редких исчезающих видах региональной флоры и научиться узнавать опасные растения.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, выставка приурочена к Дню эколога, который отмечается сегодня, 5 июня.

— Природа многогранна: она требует нашей защиты, но порой сама заставляет нас быть осторожными. На нашей экспозиции вы узнаете о редких видах региональной флоры, которые бесшумно исчезают с лица Земли, познакомитесь с опасными растениями и научитесь узнавать их, — рассказали сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ.

Так, в авторской композиции «Новый хозяин» (сухая полынь, цветонос лука, лист белокопытника) представлен пугающе точный взгляд в будущее: как на обломках старой экосистемы внезапно зарождается совершенно «чужая», новая жизнь, устанавливающая свой суровый порядок.

Фото: Ботсад ТГУ

Арт-инсталяция «Шрамы цивилизации» — художественное осмысление разрушительного воздействия человека на природу. Через символизм материалов — вазу из капа, спилы тополя, сплетенный из лозы папоротник-суррогат и тяжелый «индустриальный» утюг — композиция обнажает боль природы. Но ее финальный аккорд — пробивающийся сквозь металл и дерево живой росток, который дарит надежду: сколько бы шрамов ни наносил человек, жизнь всегда найдет путь к возрождению.

Экспертную поддержку и научно-демонстрационные материалы предоставил Томский филиал Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

Выставка будет работать ежедневно с 5 по 16 июня с 10:00 до 17:00 в фойе Сибирского ботанического сада, пр. Ленина, 34/1.

Вход свободный.

Фото: Ботсад ТГУ

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