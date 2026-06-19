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В Томской области охотник застрелил знакомого, приняв его за лося

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В Томской области в отношении местного жителя завели уголовное дело за убийство по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, инцидент произошел в июне. Ночью обвиняемый вместе со знакомым охотился в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района. Он увидел движение на реке и выстрелил, решив, что увидел лося. Однако целью оказался знакомый охотника, который плыл на лодке.

В результате пострадавший получил огнестрельное ранение в области грудной клетки и скончался на месте происшествия.

В итоге охотник полностью признал вину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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