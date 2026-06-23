Масштабные выпускные пройдут в Томской области в пятницу

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В конце недели в Томской области пройдут Большой выпускной бал и Единый выпускной. Они объединят ребят, закончивших школы, колледжи, техникумы и кадетские корпуса региона.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, праздничная программа стартует в пятницу, 26 июня, в 17.00 в Большом концертном зале Томской областной филармонии. Здесь состоится торжественный бал для выпускников системы профессионального образования, завершивших обучение с отличием.

На следующий день, 27 июня, торжества продолжатся. В 12.00 в Лагерном саду состоится традиционная церемония выпуска воспитанников кадетских корпусов с участием 77 кадетов. В 16.00 в Большом концертном зале пройдет Губернаторский прием, где соберутся обладатели медали «За особые успехи в учении» I степени, выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

«Единый выпускной» стартует в 17.30 в Губернаторском квартале. Здесь пройдет парад вчерашних школьников, затем они исполнят традиционный вальс и заложат капсулу времени с посланием будущим поколениям. В конце праздника перед участниками выступит группа «Градусы».

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