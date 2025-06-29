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Фестиваль «Жимолость», вальс выпускников и ретро-машины. В Томске отметили День молодежи

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Вчера, 28 июня, в Томске отметили День молодежи. Основные события развернулись на Ново-Соборной площади. Посетителей ждали интерактивные зоны, поделенные на четыре сектора — «Знай», «Люби», «Гордись», «Преумножай», а также розыгрыши, призы и творческие номера на главной сцене.

В течение всего дня работали фестиваль автокультуры, выставка ретро-машин, а в переулке Томском развернул свои площадки четвёртый гастрофестиваль «Жимолость». Кроме этого, томичи могли познакомится с волонтерскими организациями города, творческими объединениями и крупными проектами, а также принять участие в мастер-классах по рисованию и викторинах на историческую тематику.

Ключевым моментом программы стали парад и вальс выпускников 2025 года. После праздник продолжили выступления кавер-групп и приглашенного артиста HENSY. Завершился вечер диджей-сетом.

Яркие моменты с Дня молодежи этого года в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

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