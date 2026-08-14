«Ростелеком» в два раза расширил интернет-канал для жителей Колпашева

14 августа 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» модернизировал часть распределительной сети в городе Колпашево Томской области, расширив канал связи до 20 Гбит/с. В результате качество передачи данных улучшилось у местных абонентов широкополосного доступа в интернет.

Для реализации проекта компания установила в головном узле связи Колпашевского района дополнительное каналообразующее оборудование. Комплектующие, которые использовались при выполнении работ, — российского производства.

— В Колпашеве 90% наших клиентов подключены по технологии GPON, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Ежегодно мы фиксируем рост трафика, связанный как с расширением абонентской базы, так и с переходом жителей на скоростные и конвергентные тарифы, которые включают в себя сразу несколько услуг: интернет, ТВ, видеонаблюдение и мобильную связь. Поэтому своевременная модернизация телеком-инфраструктуры остается нашим приоритетом, — отметила заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Для новых клиентов «Ростелеком» продолжает акцию «Тест-драйв», которая дает возможность бесплатно пользоваться услугами провайдера в течение 30 дней. Если за это время сервис не устроит, можно расторгнуть договор и вернуть оборудование без каких-либо дополнительных затрат. По данным Томского филиала «Ростелекома», 99% абонентов, которые воспользовались этим предложением, остаются с компанией.

— Работа по мониторингу и повышению качественных характеристик сети «Ростелекома» по всей Томской области ведется постоянно и зависит от текущей загрузки каналов связи. Кроме Колпашева, в июле мы улучшили характеристики сети передачи данных для части абонентов, проживающих в Октябрьском районе Томска и микрорайоне «Южные ворота», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

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