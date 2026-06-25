«Ростелеком» запустил бесплатный Wi-Fi на центральной площади Томска

25 июня 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил три точки беспроводного интернета на главной площади Томска ─ Ново-Cоборной. Теперь посетители локации, где проходят ключевые городские мероприятия и концерты, смогут оставаться на связи не используя мобильный трафик. Проект реализован совместно с мэрией и направлен на повышение уровня комфорта городской среды.

Провайдер разместил точки доступа по периметру сцены: каждая обеспечивает радиус покрытия до 50 метров и скорость передачи данных 100 Мбит/с. Технология «Управляемый Wi-Fi» гарантирует стабильное соединение даже при большом количестве одновременных подключений.

— Мы стремимся сделать общественные пространства Томска современными и удобными. Технология проекта позволяет мэрии информировать томичей и гостей о важных событиях, перенаправляя зарегистрированных пользователей на актуальные информационные страницы, например, с праздничными афишами, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Для подключения к Wi-Fi пользователям нужно выбрать сеть с названием ROSTELECOM_FREE и пройти авторизацию любым удобным способом: через портал «Госуслуги», мобильное приложение банка или по номеру телефона.

— Продолжаем совместную работу по совершенствованию городской среды. Как и договаривались, в Томске начали появляться бесплатные точки Wi-Fi. Это большое подспорье и для томичей, которые привыкли иметь быстрый доступ в интернет и узнавать необходимую информацию, и для туристов, которые приезжают изучать наш славный город, — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

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