В Томске изменится схема движения автобусов №30/33

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С завтрашнего дня, 24 июня, в Томске по запросу томичей изменится схема движения автобусов маршрута №30/33, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке в микрорайоне Солнечный. По обращению горожан из схемы убраны остановки «улица Клюева, 26» и «улица Клюева», в связи с низкой востребованностью у пассажиров. Также добавлена остановка «улица Бирюкова».

— Жители микрорайона обращались к нам с просьбами отрегулировать маршрут, сделав его более удобным для пассажиров. Мы увидели целесообразность изменений, их одобрили на городской транспортной комиссии, — сказал заместитель мэра Томска — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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