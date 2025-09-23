18+
В Томске включают отопление

С сегодняшнего дня, 23 сентября, во всех районах Томска начнется массовое подключение объектов к теплоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Компания приступает к переводу оборудования на зимний режим работы в соответствии с распоряжением горадминистрации о старте отопительного сезона. Эта работа будет осуществляться поэтапно по мере набора подключаемой нагрузки. После того, как управляющие организации включают в работу внутридомовое отопительное оборудование, в течение нескольких дней совместно с ресурсоснабжающей организацией они настроят режимы теплоснабжения.

В пресс-службе уточняют, что обращения по вопросам качества теплоснабжения необходимо адресовать в управляющие организации для того, чтобы они оперативно отрабатывали их с ресурсоснабжающей компанией.

Подключение объектов социальной сферы традиционно началось еще до официального старта отопительного сезона по заявкам абонентов. В настоящее время СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» выдала разрешающие телефонограммы на досрочное подключение к теплоснабжению более 170 объектов социальной сферы, в числе которых детские сады, школы, больницы и иные учреждения.

Всего за время ремонтного сезона специалисты СП «Тепловые сети» выявили на городских теплотрассах около 1800 дефектов, часть из которых еще устраняют. Предполагается, что эти работы будут завершены в ближайшие дни.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Томске стартовал 18 сентября.

