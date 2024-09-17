Завтра в Томске стартует отопительный сезон

17 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

Отопительный сезон в Томске стартует завтра, 18 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Дмитрий Махиня, передает пресс-служба горадминистрации.

— Начнем последовательное включение отопительных систем. Для заполнения городской системы и отладки параметров необходимо время, за период «бабьего лета» как раз выровняем ситуацию и с отоплением, и с горячей водой, где по разным причинам еще идут ремонты, — отметил Дмитрий Махиня, добавив, что профильному департаменту и ресурсоснабжающей организации поручено максимально ускориться.

Предполагается, что перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение нескольких дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей.

Администрации районов будут контролировать подачу отопления в жилые дома, специалисты департамента образования, управления культуры, управления физической культуры и спорта отследят включение ресурса в подведомственных учреждениях.

В пресс-службе отмечают, что сегодня почти во всех корпусах детских садов и половине школ уже включено отопление.

Напомним, в прошлом году отопление в жилых домах Томска начали включать 25 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».