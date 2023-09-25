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В Томске начинается отопительный сезон

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Сегодня, 25 сентября, в Томске начали подключать отопление в жилых домах. Запуск системы стартовал в 8.00, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня в Томске стартовал отопительный сезон. Ресурс предстоит подключить в более чем 3400 домов города. В большинство многоквартирников тепло вернется в течение сегодняшнего и завтрашнего дня», — рассказал и.о. заместителя мэра- начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Предполагается, что полный отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 3-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки.

Уточнить информацию, связанную с отоплением томичи могут в УК или ТСЖ, обслуживающих дом, а также в диспетчерской «ТомскРТС» по телефону 73-85-78 .

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