Более 120 томских соцучреждений досрочно подключат к отоплению

17 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

Более 120 учреждений социальной сферы Томска получили разрешение на досрочное подключение к теплоснабжению. По данным на утро 17 сентября в их числе 57 детсадов, 16 школ, 20 больниц и около 30 других объектов, в том числе детские дома, спортивные учреждения и дома творчества, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

— Для досрочного подключения отопления руководству учреждения необходимо подать соответствующую заявку и в ней указать желаемую дату подключения. До старта отопительного периода все поступающие заявки на включение отопления рассматриваются индивидуально. Подключение объектов разрешается при наличии технической возможности, — отметил директор в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» Николай Суходолов.

Приём заявок на подключение к теплоснабжению ведётся в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по адресу пер. Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье — выходные дни).

Также руководители учреждений социальной сферы могут подать заявку на подключение отопления дистанционно через Личный кабинет юридических лиц. Для этого нужно пройти регистрацию на портале и подать заявление через раздел Подача заявок.

