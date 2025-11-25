Белое озеро: когда закончится благоустройство одного из крупнейших парков Томска?

25 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Благоустройство территории Белого озера в Томске продолжается, несмотря на наступившие морозы и срывы сроков окончания работ. Сейчас там уложена тротуарная плитка, поставлены фонарные столбы и ведется разметка под перголы.

Ход работ проверили сегодня, 25 ноября, мэр Томска Дмитрий Махиня вместе с главами профильных департаментов и журналистами. Он встретился с подрядчиками и предупредил их о последующих санкциях за нарушение сроков контракта — ремонт идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»:

— Очень грустно, что мы с вами встречаемся, обсуждая ФКГС, когда год почти кончился, ноябрь на дворе, снега по колено, мороз. Сейчас Минстрой России говорит, что все деньги [про нацпроекту] нужно вернуть до 5 декабря в федеральный бюджет. Меня спрашивают, что помешало в Томске исполнить ФКГС в срок? Что мне ответить? Меня спрашивают, а не вас, — обратился Дмитрий Махиня к подрядчикам.

Территория благоустройства Фото: Алена Попова

Один из подрядчиков, индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев сообщил, что планирует довести свою часть работ до конца. Ему осталось обшить сцену, поставить перголу и лавочки: для этого территория сейчас расчищается от снега.

— Все щиты подсушили, для сцены все готово — материал весь в Томске. Лавочки тоже готовы, 28 числа будут здесь. Они приедут из Новосибирска через пару дней. Железобетонно, я думаю, 12 декабря работы закончим, — рассказал Сергей Уфимцев мэру.

Расчистка снега под лавочки Фото: Алена Попова

Другой подрядчик, генеральный директор ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» Константин Иванов сообщил, что завтра вечером на Белом озере планируется подключить освещение, чтобы проверить его работу. Он подчеркнул, что также в конце этой недели-начале следующей загорятся фонари на другом его объекте — в сквере на ул. Ивановского.

— У нас, к сожалению, по объективным причинам изменился поставщик по опорам и светильникам, потому что в течение лета они были не поставлены и пришлось перезаключаться с другими контрагентами. Тот контрагент был непроверенным, — сказал Константин Иванов.

Срок окончания работ по благоустройству территории Белого озера закончился еще 1 октября 2025 года. Как утверждают подрядчики, документы по выполненным работам готовятся, но до сих пор не сданы заказчику. Изначально, мэрия планировала расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками, однако Дмитрий Махиня объяснил журналистам, что этого не сделали в первую очередь по финансовым причинам:

— Если бы мы в августе расторгали с учетом срока переторговки и с учетом той экономии, которая у нас была из-за того, что подрядчик упал на 30% [...] с маленьким сроком, что привело бы, скорее всего, к тому, что новый подрядчик, в принципе, сюда не пошел бы за эти средства. Поэтому заставляем работать текущих подрядчиков. Мы с ними встречаемся, наверное, два раза в месяц. Каждый раз они показывают и говорят, что вот-вот, остался один день. Не понимаю, почему так не возлюбили эти два подрядчика не только наш город, но и всю область. Они забрали очень много объектов и по области, практически в каждом районе «прославились», но практически нигде ничего не сделали, — рассказал Махиня.

Установка освещения на Белом озере Фото: Алена Попова

Заместитель мэра Томска по благоустройству Денис Хафизов добавил, что сейчас полностью завершены два томских объектах ФКГС — сквер на ул. Дербышевского и ул. Нижне-Луговой, где не участвовали ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» и ИП Уфимцев. На остальных объектах работы продолжаются:

— В наибольшей стадии готовности — сквере по ул. Трудовая, там осталось собрать элементы скейт-парка. На Ивановского надо установит ряд мафов. Тоже эти же подрядчики. По Звездному еще опоры освещения необходимо доставить, и по Ивана Черных, — рассказал Денис Хафизов.

По итогу выездного совещания глава города поручил профильному департаменту максимально строго проводить приемку объектов и применить все необходимые штрафные санкции:

— Крайний срок, чтобы хотя бы физически работы были сделаны — 5 декабря. Когда будем понимать, что они выполнены, можно будет разговаривать о том, чтобы нам деньги оставили. А говорить о том, что у нас работы еще продолжаются — это, конечно, усложнит задачу, — заключил мэр.

Он добавил, что в этом году на проекту «Формирование комфортной городской среды» было выделено 73 млн. рублей, из них 62 млн. рублей — это федеральное финансирование. Из восьми объектов этого года шесть благоустраивают ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» и индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев.

Напомним, в сентября 2025 года мэр Томска Дмитрий Махиня проводил выездное совещание на Белом озере. Тогда для укладки тротуарной плитки была привлечена субподрядная организация ООО «Стройгрупп». До начала холодов они завершили работы.

