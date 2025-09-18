На Белом озере в Томске готовят территорию к укладке плитки

18 сентября 2025

В Томске рабочие приступили к подготовке территории на Белом озере для укладки входной тротуарной плитки. Основание под новое покрытие планируют положить к концу этой недели, сообщил представитель субподрядчика ООО «Стройгрупп» на встрече с главой города Дмитрием Махиней.

На сегодняшний день Белое озеро является одним из самых сложных объектов в рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды». По словам мэра, контракты на выполнение первой очереди работ на этом объекте заключили два подрядчика: ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» должно было обновить освещение, а индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев положить тротуарную плитку на входе в парк и заменить перголы. Однако по прошествии пяти месяцев с момента заключения договора подрядчики так и не приступили к монтажным работам.

— Проблем особо никаких не было. Начали демонтаж, маленько не подрасчитали свои силы, демонтаж закончили полностью весь, а на монтажные работы необходимо было приобрести дорогостоящие материалы, для этого не хватило средств, — объяснил один из подрядчиков Сергей Уфимцев.

Дмитрий Махиня отметил, что срок завершения контракта по этому объекту — 1 октября 2025 года, и если он будет не выполнен, мэрия расторгнет контракт и направит обращение в прокуратуру:

— Если к концу месяца не будет ничего сделано, ни одного дня тянуть не будем. Расторгаемся тогда. Следующий год будем переторговываться и начинать все заново. Признаем, что, да, мы опять нарвались на недобросовестных подрядчиков. Все силы положу на то, чтобы, во-первых, включить их в черный список, во-вторых, прокуратора обещала помочь в возбуждении уголовного дела, — сообщил глава города.

Для проведения работ на Белом озере по подготовке территории и укладке тротуарной плитки была привлечена субподрядная организация ООО «Стройгрупп». По словам ее представителя Севада Хлгатяна, сейчас на объекте работают три бригады в две смены, есть необходимая спецтехника, тракторы, катки для укладки. Он отметил, что в случае своевременной поставки материалов, ответственность за которую несет основной подрядчик, работы будут закончены в течение месяца.

— Буквально за вчерашний день был вывезен лишний материал, подготовлен проект под основания, сегодня он уже будет сдан в департамент, после начнется завоз рабочих материалов. Я думаю, что в конце недели, уже даже в выходные, у нас уже будут подготовлены основания для укладки тротуарной плитки, — рассказал субподрядчик.

Он подчеркнул, что компания ООО «Стройгрупп» занимается на объекте только монтажом тротуаров, освещением и установкой запланированных проектом металлоконструкций займутся другие подрядчики. Так, генеральный директор ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» Константин Иванов пообещал, что «завтра-послезавтра» сваи для опоры освещения будут поставлены, а к концу недели работы планируют завершить:

— Мы ждали подрядчика для благоустройства, потому что у нас по проекту идет отступ от бортового камня 50 см, чтобы мы смогли вкрутить сваи для опоры освещения. На сегодняшний день разбивка сделана. Вчера мы разбились, сегодня ребята подкорректируют, завтра-послезавтра выходим на свои, — сообщил Константин Иванов.

В свою очередь первый заместитель мэра Николай Глебович утверждает, что работы можно было начать раньше:

— Мы здесь встречались здесь каждую пятницу в течение всего августа и всего начала сентября. Разметка под освещение была выставлена ещё в середине августа, она стояла. Ни слова о том, что не были готовы выходить. Я спрашивал: «Вам достаточно этого?» Говорили: «Достаточно».

кроме Белого озера, ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» занимается обустройством скверов на улицах Ивана Черных, 127 и Ивановского, 3-13, где работы также идут с отставанием от графиков. По словам главы города, всего в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят восемь объектов, на шести из них работают подрядчики ООО «БИЗБРЕНД-Сибирь» и индивидуальный предприниматель Сергей Уфимцев.

