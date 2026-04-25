От инфобеза до завода. В Томской области прошла Всероссийская ярмарка вакансий

25 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На минувшей неделе в Томской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Главные его события — фестиваль профессий и большая ярмарка вакансий состоялись в томском Кадровом центре «Работа России».

Как это было — рассказываем в нашем материале.

Работа для всех

Всероссийская ярмарка проходит в России ежегодно с 2023 года. От других подобных мероприятий, которые проводятся в Томской области ежемесячно, ее отличает масштаб. Традиционно ярмарка объединяет тысячи соискателей и работодателей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

— В течение недели по всей Томской области прошли порядка 160 мероприятий. Это встречи молодежных клубов, круглые столы с работодателями, профориентационные мероприятия для школьников на территориях кадровых центров, профтуры для школьников и студентов на предприятия региона, — рассказывает руководитель регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Основные мероприятия регионального этапа в Томской области пришлись на 16 и 17 апреля. Первый день, «Молодежный», включал серию профориентационных мероприятий для учащихся 8-11 классов, студентов вузов и ссузов.

Фестиваль профессий

Ключевым мероприятием «Молодежного дня» стал «Фестиваль профессий» в томском Кадровом центре «Работа России». Здесь школьники и студенты знакомились с современными и востребованными на региональном рынке труда специальностями. Они узнали, что делают химик-лаборант, инженер-строитель, специалист по атомным технологиям, технолог пищевых производств, разработчик и тестировщик. Свои стенды представили ведущие вузы, предприятия и организации региона, в том числе «Сибур», «Микран», «Томлесдрев», Детский технопарк «Кванториум», СХК, «Сибагро», МЧС, УМВД, МТС и другие. Специально для фестиваля они подготовили мини-лаборатории и интерактивные зоны. Молодые люди могли прогуляться по агрокомплексу и месторождению в VR-очках, чинили интернет-кабель, примеряли на себя костюмы, защищающие от излучения, обмундирование спецслужб, оказывали первую помощь, изучали программирование и дизайн.

На площадке фестиваля участники могли пообщаться с потенциальным работодателем о стажировке или возможности подработки. Специалисты Кадрового центра провели бизнес-игры, мастер-классы по прохождению собеседований и экспресс-тестирование.

В общей сложности «Фестиваль профессий» посетили 430 школьников и более 300 студентов из Томска. Для ребят из муниципалитетов также организовали мероприятия. Школьники из Молчанова, Кривошеина, Первомайского и Зырянского районов приняли участие в профтурах: они сходили в музеи «Газпром трансгаз Томск», МВД и Томского политеха. А еще для них организовали мастер-класс «Погрузись в мир виртуальной реальности», где рассказали, как создаются киберпространства, и дали испытать себя в качестве тестировщиков VR-технологий.

Ангелина Батаева Фото: Савелий Петрушев

— Мне было интересно послушать ребят из химфака, узнать, какие есть направления в этой области. Были представители Сибирского химического комбината — я сама из Северска, мне интересно, чем они там занимаются. Интересные стенды у «Сибагро» и ТГАСУ, — рассказала студентка Ангелина Батаева. — У меня в планах закончить колледж, а дальше идти в вуз — по медицинскому направлению. Я спросила у химиков, есть ли у них какое-то медицинское направление, они сказали, что есть, смотри-изучай. Очень много полезного сегодня было, все, что хотела — я узнала.

Василиса Кузнецова Фото: Савелий Петрушев

— Мне понравилась станция, где мы делали значки. Еще делали лава-лампу, подарочки набирали. Прошла интересный психологический тест: все про меня! Сейчас учусь в предуниверситарии ТГАСУ, а потом — еще есть время подумать, — рассказала ученица восьмого класса Василиса Кузнецова.

Асия Истомина Фото: Савелий Петрушев

— Самое интересное для меня было — психологическое тестирование. Нужно было выбрать понравившуюся фигуру, исходя из этого нам описывали наши сильные стороны. У меня все совпало, люблю такое! Я уже давно знаю, кем буду точно: я планирую поступить на журналистику. Мне интересны гуманитарные науки, а не точные, что-то, связанное с искусством, — рассказала ученица восьмого класса Асия Истомина.

Данил Мазурин Фото: Савелий Петрушев

— Больше всего мне понравилась площадка «Сибагро» — именно свинокомплекс. Показывали, как свиней разводят, где их кормят, в чем. Очень интересно, — поделился впечатлениями студент Данил Мазурин.

Сергей Петров Фото: Савелий Петрушев

— Нам представили большое количество станций, где есть Томский экономико-юридический колледж, вузы, предприятия, — рассказал ученик Мариинской СОШ Сергей Петров. — УМВД по Томской области показали часть экспонатов, сделали отпечатки пальцев — это запомнилось больше всего. Я собираюсь поступать в ТГУ, быть юристом. Но каски тоже можно поносить.

Илья Савочкин Фото: Савелий Петрушев

— Много классных станций. Особенно запомнился «Газпром»: здесь технологии показали, пообщался с представителем компании, и полицейская станция, где зацепил интерактив, — рассказала студент Илья Савочкин. — Сейчас я учусь на судового электрика. Потом хочу пойти на мастера-механика по легковым автомобилям и дальше переходить в «нефтянку».

Ярмарка вакансий

Главное мероприятие на неделе Всероссийской ярмарки трудоустройства прошло в пятницу, 17 апреля. В этот день на площадке томского Кадрового центра «Работа России» собрались представители порядка 50 компаний. Самыми востребованными профессиями оказались водители, инженеры, слесари, токари, бухгалтеры, врачи и средний медицинский персонал. На площадке можно было найти работу, пообщаться с работодателями напрямую, а также получить консультации по открытию бизнеса, обучению и профессиональному развитию.

— Главное преимущество ярмарки — в оперативном формате взаимодействия с работодателями, — отметила Анна Гомозова. — Она позволяет соискателю в кратчайшие сроки познакомиться с актуальными вакансиями ведущих работодателей Томской области, пройти собеседования на одной площадке сразу в нескольких компаниях и получить консультацию специалистов по вопросам построения карьеры, составления резюме и открытия собственного дела. Да и в целом узнать о возможностях современной службы занятости.

Далер Касимов Фото: Савелий Петрушев

— Я сейчас нахожусь в поисках работы. По образованию я юрист, пришел искать вакансии по этому направлению. Ну или попробовать себя везде, где получится. Пообщался с представителями МЧС, ВТБ, «Россети Томск». Это было полезно: мы обменялись контактами. Работодатели были довольно открыты, охотно и доходчиво отвечали на вопросы. Я интересовался, какие есть вакансии, какой опыт работы необходим и каковы шансы в принципе устроиться к ним. Каким будет результат — скоро увидим, — рассказал один из посетителей ярмарки Далер Касимов.

Алина Туленкова Фото: Савелий Петрушев

— Мы в этом году заканчиваем техникумы. Увидели здесь интересные вакансии, поинтересовались, нам все подробно объяснили, предложили работу — получили то, зачем пришли, — рассказала студентка Анна Туленкова.

Мария Шароглазова Фото: Савелий Петрушев

— Заинтересовала социальная работа, военная служба, но тут немного графики меня не устраивают, — рассказала Мария Шароглазова, соискатель вакансии. — К кому я подходила — все рассказали и показали. Мне удалось пообщаться с представителями УФСИН, школы «Монтессори», еще одной школой и социальной организацией. Необходимую информацию я получила.

— Наша Компания ищет специалистов в области информационной безопасности. Также нам требуются электромонтажники для работы на объектах КИИ. Сейчас у нас имеются открытые вакансии в отдел по подбору персонала и коммерческую службу, — рассказала бренд-менеджер ООО «НПФ «ИСБ» Анастасия Климова. — Мы каждый год принимаем участие в ярмарках вакансий, которые проводит ЦЗН г. Томска. Эти ярмарки дают возможность соискателям познакомиться с нашей компанией, а нам найти интересных кандидатов. Это всегда яркие и важные мероприятия для нашей компании.

Всего в рамках ярмарки в Томской области прошло более 160 профориентационных и образовательных мероприятий. В их числе встречи молодежных и женских клубов, круглые столы, тренинги и экскурсии на предприятия для школьников и студентов. Порядка 240 работодателей предложили более 2,5 тыс. рабочих мест. 660 человек прошли предварительные собеседования и получили возможность попасть на следующий этап отбора.

