«Традиция + Дизайн»: о чем будет первая выставка Томского центра современной культуры

22 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В день открытия Томского центра современной культуры 1 мая в историческом здании Пассажа Второва начнет работу выставка «Традиция + Дизайн». Она подготовлена совместно с Московским музеем дизайна — резидентом Новой Третьяковки — и покажет, как народные мотивы и традиции обретают новую жизнь в современном российском дизайне.

По словам организаторов, зрители увидят более 250 исторических и современных экспонатов из самых разных регионов России, в том числе работы томского художника Александра Варламова, а также произведения из томской частной коллекции.

Чтобы подчеркнуть тему преемственности и переосмысления организаторы объединили некоторые предметы в пары. Так, старинные каргопольские прялки размещены рядом со стулом-прялкой дизайнера Евгения Аверкина. А арт-объект «Тотем» Дмитрия Рытяева показан рядом с источником вдохновения — ярославской швейкой, старинным приспособлением для шитья.

На выставке представлены экспонаты из Московского музея дизайна, Музея художественного текстиля и костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, книжного магазина-музея «Петр Макушин», ДФК «Веретенце» и частных коллекций.

Экспонаты выставки Фото: пресс-служба ТЦСК

Отдельный раздел выставки будет посвящен тому, как традиции продолжают жить в продукции народных промыслов, а новое звучание им придают коллаборации с современными дизайнерами. Здесь можно увидеть совместный проект бренда «Хохлома» и дизайнера Алены Ахмадуллиной, коллекцию посуды дизайнера Сергея Сысоева, созданную для «Гжельского фарфорового завода», авторский светильник Ольги Микковой, родившийся на фабрике «Хохломская Роспись» и другие экспонаты.

1. Тарелка с гжелью из коллекции дизайнера Сергея Сысоева.

2. Авторский светильник Ольги Микковой с хохломой.

3. Шуйские ситцы, мануфактура Посылиных.

4. Коллекция детской одежды с гжелью. Фото: пресс-служба ТЦСК

Первого мая в честь открытия Томского центра современной культуры по выставке «Традиция + Дизайн» пройдет бесплатная медиация (при покупке билета на выставку). Её участники вместе с экспертом пройдут по экспозиции, обсудят пары экспонатов, сравнивая исторические и современные формы, параллельно отыскивая собственные интерпретации увиденного. Подобные медиации будут проходить в течение всего периода работы выставки «Традиция + Дизайн» за дополнительную плату.

Первая экспозиция в Томском центре современной культуры, открытом при поддержке АО «СИБАГРО», продлится до 30 сентября 2026 года. Она будет работать с 11.00 до 21.00 по адресу: пр. Ленина 111, зал «Второва». Стоимость полного билета — 580 руб., льготного — 470 руб., дети до семи лет — бесплатно.

0+

Напомним, что открытие Томского центра современной культуры состоится 1 мая с 12.00.

