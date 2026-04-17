Как Томский центр современной культуры в Пассаже Второва готовится к открытию

17 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Необычная люстра из бумаги весом в 450 килограммов, аутентичная плитка под ногами и недоступные подвалы. Все это совсем скоро можно будет увидеть в Томском центре современной культуры. Он откроется в историческом здании Пассажа Второва 1 мая.

Отделка большинства помещений находится на финишной прямой, а буквально на этой неделе начнется монтаж первой выставки.

Как ТЦСК готовится к открытию, какие смыслы заложили в дизайн проекта и что будет с найденными во время ремонта артефактами, рассказываем в нашем материале.

Новый центр в историческом здании

Пассаж Второва в Томске, современный вид, апрель 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

Пассаж Второва — один из самых заметных архитектурных памятников Томска. Он был построен богатейшим промышленником своего времени, купцом первой гильдии Александром Второвым. Здание открылось в 1905 году, и сразу же в нем закипела жизнь.

В левом крыле торговал сам Второв, а правое сдавалось в аренду: здесь можно было найти всё — от парфюмерии и детских игрушек до элитных часов уральского мастера Анцелевича. До революции там также работали ресторан, концертный зал и фешенебельная гостиница «Европа», пожить в которой мечтали не только гости Томска, но и сами горожане.

Магазин товарищества «А. Р. Щепкин и Д. М. Сковородов» снаружи и изнутри, начало ХХ в. Фото: Альбом «Виды Томска», 1910 г.

Популярность места объяснялась не только престижем, но и техническим прогрессом. Для начала XX века здание было настоящим инженерным чудом: оно освещалось и отапливалось собственной паровой станцией во дворе, а главной диковинкой стал первый в Сибири пассажирский лифт, связывающий все три этажа.

Двор пассажа, где когда-то располагалась паровая станция для автономного освещения и отопления, апрель 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

Внутри пассаж поражал «неприличной» роскошью: лепнина, мраморные лестницы, изящная ковка и знаменитая метлахская плитка. Именно это богатое наследие легло в основу дизайн-проекта Томского центра современной культуры.

Ольга Кононенко руководитель проекта ТЦСК Для нас было очень важно совместить историю этого здания и идеологию проекта. Поэтому в нашей концепции мы учитывали охраняемые исторические детали — лепнину, лестницу, метлахскую плитку, входную группу. И в самом интерьере у нас много отсылок. Например, кофейню назвали «Буфетом», потому что в те времена, когда здесь был Дворец труда, в нем работала буфетная комиссия.

Дворец труда ЦРК, конец 1920-х гг. Фото: из фондов ТОКМ

Ольга отмечает, что проект культурного центра в пассаже Второва основан на идее «живого диалога между историческим наследием и современной культурной жизнью города».

Согласно предложенной концепции «Мост между эпохами», пространство здания рассматривается не как «нейтральная оболочка для мероприятий», а как «активный участник происходящего». Именно поэтому предметы интерьера и внутренний декор имеют еще и практическое назначение, например, как ниши на втором этаже, куда будут встроены карты Томска.

Совсем скоро ниши на балконе заполнят карты Томска, апрель 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

— Мы постарались органично вписать в историческое здание такое оформление, которое будет отвечать запросам современной молодежи. Чтобы им хотелось сюда приходить, чтобы пространство не воспринималось, как классическое музейное. Я называю такой подход «формат третьего места». То есть, это не дом и не работа, сюда просто хочется прийти и что-то сделать с единомышленниками, пообщаться с профессионалами, которых мы будем приглашать в пространство, — говорит руководитель проекта.

Выставки, встречи и чтение

До открытия ТЦСК осталось около двух недель, поэтому работа в здании идет непрерывно. В выставочных залах — финальная подготовка перед монтажом первой экспозиции Фото: Савелий Петрушев

Томский центр современной культуры — это социальный проект «Сибагро», который объединит под одной крышей пассажа Второва сразу несколько направлений. На входе посетителей будет встречать книжный магазин с подборкой от независимых издательств, сформированной совместно с казанским центром современной культуры «Смена». Тут же разместится ресепшн-зона и буфет, где можно будет купить домашнюю выпечку с разными начинками и печатные пряники. А на втором этаже появится винный бар с видом на город.

Главный зал, где разместятся книжный магазин, буфет и винный бар Фото: Савелий Петрушев

Значительную часть помещения займет экспозиционное пространство, включающее два светлых просторных зала. Сейчас в них почти закончены отделочные работы: осталось установить розетки. Затем начнется монтаж выставочных модулей, проекторов и другого оборудования.

Фото: Савелий Петрушев

— Выставочному пространству мы уделили достаточно большое внимание. В результате оно получилось всероссийского уровня — выдержаны нормы по климатическому контролю, охране и хранению, все предусмотрено. На площадке можно будет работать с разными направлениями, привлекать и кино, и театр. Это не просто экспозиционное, а многофункциональное пространство, где людям должно быть комфортно, — отмечает руководитель проекта.

Специальная вентиляционная система, которая поддерживает необходимый уровень влажности в помещениях, чтобы хранить предметы искусства, но при этом не влияет на состояние самого здания. Фото: Савелий Петрушев

Ольга подчеркивает, что посетителями центра могут стать не только художники и искусствоведы, но и те, кому интересно узнавать новое и находить единомышленников. Все — от семей с детьми до предпринимателей и туристов — смогут найти в ТЦСК варианты для себя. Для разноплановых встреч, общения и неформального досуга в центре были созданы зоны коворкинга и лектория.

— Когда ты приходишь в классический музей, посмотрел выставку — и все. А здесь можно будет попасть на интересную лекцию или мастер-класс, познакомиться с литературой, которая еще не представлена в городе, для себя и для ребёнка, выпить чашку кофе. Площадка задумана, как место, где можно совместить эти разные занятия и одновременно найти людей, с которыми было бы интересно просто познакомиться и пообщаться, — отмечает Кононенко.

Балкон — уникальная часть здания. После открытия ТЦСК каждый сможет подняться туда по исторической трехмаршевой лестнице с мраморными ступенями и увидеть город из окон старинного здания пассажа Второва Фото: Савелий Петрушев

Площадка для лектория, рассчитанная на 30-35 человек, будет находиться на втором этаже. Туда можно будет попасть не только через центральный вход, но и со стороны внутреннего двора пассажа.

Площадка для лекций и встреч со сценой и специальным экраном Фото: Савелий Петрушев

Зона для коворкинга расположится на первом этаже. Здесь будут оборудованы места для индивидуальной работы с закрывающимися шторками, переговорные, трансформируемые столы для команд и зум-кабинки для звонков с нейтральным фоном.

Зона коворкинга Фото: Савелий Петрушев

По словам руководителя проекта, в полную силу коворкинг заработает уже после открытия центра — ближе к лету. Книжный магазин в техническом режиме откроется уже 1 мая.

Сочетание старого и нового

Фото: Савелий Петрушев

Основные работы по реставрации исторических элементов в пассаже завершены. Восстановлена лепнина под потолком с растительным орнаментом, обрамление арочных проемов, метлахская напольная плитка и трехмаршевая парадная лестница со ступенями из мрамора, кованым металлическим ограждением и деревянным профилированным поручнем.

Восстановленные архитектурные детали Фото: Савелий Петрушев

— Я в восторге от сочетания нашей лестницы и балкона. Все время, когда я туда захожу, представляю какие-нибудь старые романы, думаю: какие бы шикарные здесь были балы! — говорит Ольга. Фото: Савелий Петрушев

— Работать с историческими объектами очень сложно. Особенно если это объект регионального значения, к которому необходимо подходить с трепетом, — отмечает руководитель проекта. При работе с таким зданием есть определенные ограничения. Взять к примеру метлахскую плитку. Мы достаточно много времени потратили на поиски грамотного подрядчика. Часть плитки на полу была разбита, часть утеряна — мы полгода искали замену для этих утрат. В итоге полностью восстановили покрытие, по максимуму сохранив старинные фрагменты.

Метлахская плитка в зале Фото: Савелий Петрушев

Полноценной частью пространства станут подвальные помещения, но пока работы там продолжаются. Уже очищен исторический кирпич, создающий атмосферный антураж.

— В подвале мы нашли тайную комнату и старинные предметы — кубок, монеты и канделябры. И, конечно, в какой-то момент мы покажем все эти находки, — отмечает Ольга.

В подвальные помещения еще нельзя спуститься — работы не завершены. Обещают, что эта часть здания станет доступной для посещения в будущем. Фото: Савелий Петрушев

В ближайшие дни потолок основной части помещения украсит уникальная дизайнерская инсталляция — люстра весом в 450 килограммов. Она сделана из специальной огнеупорной бумаги. Каркас светильника уже собран, осталось установить полотно. По мысли авторов проекта, он будет иметь не только утилитарное значение, но и соберет интерьер в цельное художественное высказывание.

Через весь главный зал будет проходить огромная люстра-инсталляция весом 450 кг. Фото: Савелий Петрушев

Также пространство главного зала дополнит вторая люстра — над парадной лестницей. Она значительно уступает в размерах предыдущей, но при этом ее функция — менять освещение под разные форматы событий благодаря режиму светового шоу.

Первый проект

Первая выставка откроется одновременно с ТЦСК — 1 мая. Часть экспонатов для нее уже приехали в Томск. Фото: Савелий Петрушев

В мае этого года, спустя после почти 15 лет невнятного существования в качестве арендной площадки под ярмарки начнется новая глава в истории пассажа. Перед ТЦСК стоит задача не только найти свою аудиторию, но и запустить сотрудничество с разнообразными томскими и российскими институциям.

Ольга Кононенко подчеркивает, что в будущем в центре рассчитывают развивать партнерские отношения с томскими музеями, а позже — дополнять программу новыми форматами и проектами.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, что открытие Томского центра современной культуры состоится 1 мая в 12.00 по адресу: пр. Ленина, 111. Стоимость билетов на выставку — 580 рублей (льготный — 470, дети до семи лет — бесплатно).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».