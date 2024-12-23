Томский «Дом Карим-Бая» отремонтируют за 54 млн рублей

23 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске завершили разработку проектно-сметной документации капремонта «Дома купца Хамитова», являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Стоимость работ составит 54 млн рублей. Деньги планируют выделить в следующем году.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проект предполагает ремонт фасада и крыши здания, внутренних помещений, систем отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, а также благоустройство территории.

Документацию разработало ООО «Фалькон» по заказу регионального Центра по охране памятников. Она основывалась на акте историко-культурной экспертизы. В проект вошли архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, «направленные на сохранение исторической ценности объекта».

Уточняется, что проект прошел государственную экспертизу и получил согласование областного комитета по охране объектов культурного наследия.

Роскошный особняк с колоннами и крыльцом по ул. Максима Горького, 35 был построен в 1894 году. Здание принадлежало купцу Кариму Хамитову, известному не только своим состоянием, но и активной благотворительной деятельностью. Дом состоял из двух частей и флигеля с конюшней, внутри был украшен пышным декором, часть которого сохранилась до сих пор.

В советское время здание было экспроприировано, здесь располагался детский дом, институт «Спецпроектреставрация», а сегодня живет Центр татарской культуры. Масштабную реставрацию здание пережило в то же время, что и Красная соборная мечеть.

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