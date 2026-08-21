18+
18+
РЕКЛАМА

У томского парка «Околица» заработала временная схема движения транспорта

Город, Праздник топора, Томские новости, куда сходить интересные новости Томска У томского парка «Околица» заработала временная схема движения транспорта

Сегодня, 21 августа, в Томском районе начала действовать временная схема движения транспорта в связи с проведением фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, изменения будут действовать три дня — до 23 августа. Именно в это время организаторы ожидают наибольший поток посетителей.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности гостей мероприятия и предотвращение возможных заторов. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой и планировать маршруты с учетом ограничений, — говорится в сообщении.

Согласно новой схеме, движение через село Зоркальцево будет односторонним от транспортного кольца по улице Мира до улицы Трактовой, затем по улице Южной до кафе «Странник» на Шегарском тракте. Двустороннее движение сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

В районе парка организованы 5 автостоянок, способные вместить порядка 2,1 тыс. автомобилей: вдоль дороги на въезде в село со стороны транспортного кольца, в селе вблизи парка «Околица», а также 2 площадки на Шегарском тракте напротив входа в парк.

Временная схема движения в Томском районе с обозначением парковок
Иллюстрация: пресс-служба Правительства Томской области

Напомним, добраться до «Праздника топора» можно на специальных автобусах, которые ходят из Томска и Северска. Также с сегодняшнего дня здесь заработал гастрофестиваль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске нашли возможный фундамент старинного флигеля Воскресенской церкви

24 июля 2026
Томские новости

В Томске до понедельника перекроют движение на участке ул. Карташова

19 августа 2026
Томские новости

Тест, видео и выступление перед жюри.В Томске выбрали лучших работников в сфере занятости населения

17 августа 2026
Томские новости

Власти Томска рассматривают возможность создания общественного совета для программы «Дом за рубль»

12 августа 2026
Томские новости

В Томской области завелись кабаны, но охотиться на них нельзя

28 июля 2026
Томские новости

«Ростелеком» в два раза расширил интернет-канал для жителей Колпашева

14 августа 2026
Томские новости

Дива латинского джаза Хиллари Сарджент даст единственный концерт в Томске

20 августа 2026
Как это работает

Декоративная пропитка для дерева: когда она лучше краски

29 июля 2026
Томские новости

Гаражная распродажа и ярмарка-раздача котов пройдут в Томске 26 июля

25 июля 2026