У томского парка «Околица» заработала временная схема движения транспорта

21 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня, 21 августа, в Томском районе начала действовать временная схема движения транспорта в связи с проведением фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, изменения будут действовать три дня — до 23 августа. Именно в это время организаторы ожидают наибольший поток посетителей.

— Данная мера направлена на обеспечение безопасности гостей мероприятия и предотвращение возможных заторов. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой и планировать маршруты с учетом ограничений, — говорится в сообщении.

Согласно новой схеме, движение через село Зоркальцево будет односторонним от транспортного кольца по улице Мира до улицы Трактовой, затем по улице Южной до кафе «Странник» на Шегарском тракте. Двустороннее движение сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

В районе парка организованы 5 автостоянок, способные вместить порядка 2,1 тыс. автомобилей: вдоль дороги на въезде в село со стороны транспортного кольца, в селе вблизи парка «Околица», а также 2 площадки на Шегарском тракте напротив входа в парк.

Временная схема движения в Томском районе с обозначением парковок Иллюстрация: пресс-служба Правительства Томской области

Напомним, добраться до «Праздника топора» можно на специальных автобусах, которые ходят из Томска и Северска. Также с сегодняшнего дня здесь заработал гастрофестиваль.

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