В пятницу на томском «Празднике топора» открывается гастрофест

19 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 21 августа, в томском парке Околица стартует гастрофест «На Топоре». Его гостей ждут блюда различных кухонь и кулинарные мастер-классы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в рамках «Праздника топора» на одной площадке соберутся национальная кухня, стритфуд, блины, десерты, мороженое, кофе и напитки. Среди участников — первая в Томске сеть бурят-монгольской кухни «БУУЗА», «33 пингвина», «Мотимания» с десертами моти, «Безумно. Крутая шаурма», блинная «Тинлинна», самый большой фудтрак в Сибири «Нордик», «АртиПицца», «Кофемен» и другие.

В большом белом шатре ежедневно в 13.00, 15.00 и 17.00 будут проходить кулинарные мастер-классы. В программе — «Каша из Топора», «Заготовки без труда», «Цветные блинчики», а 22 августа участники смогут собрать собственный напиток. Всего за три дня запланировано девять кулинарных встреч.

На собственной сцене гастрофеста выступят представители народной музыки, танца, кавер-программ и рока, а также детские творческие коллективы. Для детей подготовят отдельную зону с анимацией, творческими мастер-классами и эстафетами.

Сам фудкорт будет работать до 23 августа с 12.00 до 20.00. С подробной программой гастрофестиваля можно ознакомиться здесь.

Напомним, на этой неделе в томском парке Околица стартовал ежегодный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». В этом году он собрал 130 мастеров из 40 регионов России, а также Беларуси, Китая, Кубы, Молдовы и Пакистана. В программе «Сумасшедшая глина», «Бешеная пила» и выступление нескольких звезд поп-сцены.

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