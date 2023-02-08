Томичей приглашают на книжную ярмарку в поддержку бездомных животных

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2023 // Фото: https://vk.com/club143179203

В Томске 25 и 26 февраля на базе Литературной студии «Про текст» в Доме искусств пройдёт книжная ярмарка. Все собранные средства пойдут на помощь животным зоозащитной организации «Содружество».

Как сообщается в группе проекта ВКонтакте, посетители смогут купить разнообразные книги, открытки от творческого объединения inst и немного карточек советского периода. Кроме того, 25 февраля в Доме искусств выступит историк и искусствовед Иван Атапин с лекцией о капиталистическом романтизме в архитектуре Томска. Подробности можно узнать по ссылке.

Горожане могут поддержать «Содружество» и принести книги в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские издания, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы и др. Книги необходимо принести до 23 февраля в Дом искусств (ул. Шишкова, 10). Прием ведется с 12.00 до 16.00 ежедневно.

Ярмарка будет работать 25 февраля с 10.00 до 15.00, 26 февраля с 11.00 до 18.00.

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