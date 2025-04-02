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В Томске полицейские отговорили молодого человека от прыжка с Коммунального моста

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В понедельник, 31 марта, в Томске полицейские помогли молодому человеку, который находился за ограждением Коммунального моста.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, стражей порядка на место происшествия вызвал неравнодушный гражданин. На мост приехал экипаж патрульно-постовой службы — старший сержант полиции Александра Иванова и прапорщик полиции Александр Куренков. Здесь они увидели молодого человека, который облокотился на перила. Полицейские подбежали к нему и вступили в диалог.

«Выяснив, что молодой человек хочет прыгнуть с моста, полицейские успокоили его и уговорили не совершать необдуманного поступка», — говорится в сообщении.

В итоге, 20-летний житель Томска согласился проехать в отдел полиции. Выяснилось, что у него возникли жизненные неприятности. Молодого человека передали медицинским работникам.

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