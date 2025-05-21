Утопия в снегах. Garage выпустил книгу Ивана Атапина об архитектурных экспериментах в Сибири

21 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вышла первая книга томского исследователя, сотрудника частного музея «Профессорская квартира» Ивана Атапина «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910-1930-е». Она посвящена анализу творческих поисков в области жилого строительства на стыке двух исторических периодов.

Книгу выпустило издательство музея современного искусства «Гараж». Это произошло благодаря победе Ивана в 2023 году в программе поддержки исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке, «ГАРАЖ.txt».

Презентация книги состоялась 18 мая в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» в Томске. В шатре у главного корпуса ТГУ, отвечая на вопросы публики, автор книги рассказал о работе над своим исследованием, выборе названия, творческой команде, использованных иллюстрациях и дальнейших планах.

Приводим наиболее интересные фрагменты встречи.

— Как вам удалось соединить в книге дореволюционную и советскую архитектуру — 1910-1930-х годов?

— В ходе многолетних поисков, исследований, мне стало понятно, что советская архитектура в Сибири неразрывно связана с дореволюционной, хотя бы потому, что там одни и те же лица — Крячков, Лыгин, их ученики и студенты. Меня всегда коробила эта линия, которая очень условно разделяла архитектурный процесс в Сибири на дореволюционный и советский. Хотя, конечно, никакого разрыва там не было: те же люди спокойно работали даже в период революции. Поэтому, на мой взгляд, нужно было соединить эти два исторических периода. И получилось, вроде бы, органично.

— Почему для книги было выбрано название «Утопия в снегах», и были ли другие варианты?

— Название появилось случайно. Я его предложил как рабочее, и оно приклеилось к книге. На его придумывание ушло секунд десять, не больше. Потом я погуглил, есть ли книги с таким названием. Оказалось, что нет, поэтому оно было спокойно использовано. Конечно, здесь немножко присутствует романтизация, но название звучит заманчиво, запоминается и, в принципе, отражает общий посыл книги. То есть, как станет понятно из ее содержания, действительно: в этих непростых условиях ковалась утопия.

... Она, на мой взгляд, заключалась и в том, что здесь не было страха, что может что-то не получиться. Все всё пробовали: кто-то очень упорно, кто-то в меньшей степени — но эти люди остались в истории и теперь в моей книге.

— Как помогал вам с обложкой и принимали ли вы участие в ее разработке?

— Мне очень повезло, что все функции дизайна издательство переложило с меня на специалистов, потому что иначе это был бы очень долгий процесс. Дизайн-макет для книги сделал Андрей Кондаков. Я не участвовал в создании обложки, но советовал, что на ней изобразить. Сначала хотели разместить там томскую «пятихатку». Я сказал: «Категорически нет, потому что она не настолько репрезентативная, и к тому же построена москвичом». Сейчас на обложке изображен новосибирский дом с часами на Красном проспекте. Он хотя и тоже построен при участии москвича, но зато этот москвич был сослан в Сибирь, поэтому, на мой взгляд, способен был отразить специфику регионального присутствия. Его дом — яркий пример экспериментов в жилищном строительстве.

— Ваша книга начинается с благодарностей, и особое внимание вы уделяете родителям и своему первому научному руководителю. Расскажите поподробнее, как вы пришли к теме сибирского градостроительства и почему она вас заинтересовала?

— Скажу банальную вещь — интерес тянется из детства. Я родился в Новосибирске, в центре города. Меня окружали в буквальном смысле слова конструктивистские здания, в том числе жилые дома. Конечно, было очень интересно узнать, почему они так отличаются от нашей среды и при этом почему их настолько недооценивают в том же Новосибирске. Это был сначала детский интерес, тогда он еще, естественно, ни в какую работу не мог обернуться (я даже не мог представить, что когда-то напишу книгу), но так сложилось, что я уехал из Новосибирска в Томск, здесь поступил в Томский госуниверситет, где сейчас и работаю. Здесь мне удалось познакомиться с Ольгой Владимировной Богдановой, это была одна из ведущих искусствоведов, историков, реставраторов в Томске, которая меня спросила: читал ли я какую-то литературу про сибирскую архитектуру? К тому моменту я, естественно, что-то уже знал. И она сказала: «Все, будем работать». На первой нашей встрече мы пришли к тому, над чем в дальнейшем работали на протяжении шести-семи лет. К сожалению, Ольги Владимировны не стало в 2024 году, и книга посвящена, в том числе, ей, как человеку, который меня подтолкнул к этому. Она, конечно, очень приветствовала мое начинание, понимая, что таких книг сейчас нет.

Автор книги Иван Атапин Фото: Савелий Петрушев

— Книга достаточно щедра на иллюстративный материал, там много чертежей, планов, есть даже несколько фотографий, которые сделаны вами лично. Как они появились?

— Это результат моих студенческих и магистратских поисков. Никогда не забуду Прокопьевск или Новокузнецк — замечательные кузбасские города, которые меня впечатлили не только зданиями, но и людьми, и общей атмосферой. Фотографии из этих городов присутствуют в книге.

К иллюстрациям в таком количестве мы пришли не сразу. Сначала у меня была готова только первая часть, я даже не особо думал про иллюстрации. К счастью, литературный редактор посоветовала включить их побольше. В итоге все кончилось тем, что пришлось еще 30 страниц сделать, потому что иллюстраций оказалось много. Большая часть из них публикуется впервые. Это не только архивные документы, но и фотографии домов, которые сегодня труднодоступны или находятся на отшибе. Например, я ездил в Анжеро-Судженск на лесопилку, где нашелся огромный конструктивистский жилой дом 1930-х годов (там меня преследовали стая собак и китайские нелегальные рабочие).

— На какие источники вы в первую очередь опирались, работая над книгой?

— Я активно взаимодействовал с Музеем истории и архитектуры Сибири в Новосибирске — уникальной институцией, таких в Сибири больше нет и не будет, наверное. Это университетский музей, который, к большому сожалению, сегодня существует на очень скромном финансировании. Но тем не менее, он хранит огромное количество документов. Спасибо сотрудникам музея и Карине Ляниковой (куратору проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» — прим. авт.), которая помогала с ними взаимодействовать, потому что не всегда была возможность добраться до Новосибирска. Также большое внимание при работе с источникам я уделял газетам, поэтому в книге много сносок на нашу сибирскую периодику. К сожалению, историки ее часто недооценивают, считают очень субъективной, но на самом деле там отражена действительно ценная информация не только про само строительство зданий, но и про то, как жили люди. Об этом негде узнать, кроме как из газет.

— Как вы выстраивали текст и какие подходы использовали?

— Книга писалась как первая по своей теме — это не преувеличение. Есть книги по истории архитектуры Сибири, но опять же, либо про советскую, либо про дореволюционную, либо про общую, но не про жилищное строительство и жилищные эксперименты. Мне хотелось написать ее максимально доступно. Я не знаю, насколько это получилось, но мне очень помогла литературный редактор Анна Красова. Она направила книгу в нужное русло, и, мне кажется, смогла придать ей человеческий облик.

В качестве ориентира я брал не современные работы коллег, прежде всего я опирался на научно-популярную советскую литературу 60-70-х годов, когда только-только стали появляться книги про авангард. Они, на мой взгляд, написаны очень хорошо. Например, есть книга Владимира Кирилова «Путь поиска и эксперимента», ее я нашел в библиотеке ТГУ, она написана блестящим языком.

Намеренно я не использовал сложные искусствоведческие и философские концепции. Не только из-за того, что я зачастую их сам не понимаю, но и потому, чтобы они не отвлекали внимания от текста. Мне хотелось оперировать фактами, поэтому здесь много цитат. Я даже обсуждал с редактором идею — но не для этой книги, а на будущее — о создании текста только из цитат, чтобы дать голос тем людям, которые были стерты из истории, потому что многие из тех, кого я упоминаю, были расстреляны и репрессированы. Их цитаты, в том числе, приведены в этой книге.

— Случались ли во время работы над книгой какие-то ваши личные открытия?

— Навскидку я не могу сказать, что были какие-то особенные открытия. Если они и были, то небольшого масштаба, когда, например, в каком-то городе удавалось установить авторство одного из объектов, или когда находился документ о том, как москвичи или иностранцы воспринимали новые города. Так, кстати, совершенно случайно удалось обнаружить стихотворение 1933 года американо-английского журналиста про Новокузнецк. Он описал его, как потрясающий социалистический город будущего, а между делом сказал, что люди живут в землянках. Соответственно, это проливает свет на то, как действительно обстояло дело в этом городе. Нахождение таких текстов, наверное, и было открытием. Это стихотворение, а также тексты свидетелей, очевидцев, авторов, журналистов, поэтов, писателей про то, что они видели в Сибири собраны в приложении к этой книге.

— В самом начале книги вы приводите историю с роскошным садом на месте современного Дома офицеров на проспекте Ленина. Как она связана с основным концептом издания?

— Хронологические рамки книги — это 1910–1930-е годы, но на самом деле утопическая линия в Сибири берет корни намного раньше. Я долго пытался проследить ее истоки, и, на мой взгляд, один из самых первых примеров находился в Томске на проспекте Ленина, на месте Дома офицеров. Там располагался роскошный райский сад с прудом, мостами, грифонами и павильонами. Построен он был в первой половине XIX века и принадлежал человеку по имени Философ Горохов, который вложил туда капиталы с золотопромышленных предприятий. Этот сад я привожу в качестве примера утопии: когда на местные природно-климатические условия были закрыты глаза и человек построил утопию в прямом смысле этого слова. Причем, как выяснилось не так давно благодаря исследователям из ТГАСУ, эта литография, которая есть в книге, не преувеличивает масштаб. Сейчас нашлись документы, показывающие планировку этого сада, оказалось, что именно так и было, он и был таким в действительности. Другое дело, что это все проработало лет пять, не больше. Потом все сломали и засыпали. Но как пример ранней утопии — очень агрессивной, локальной, нацеленной только на одного человека — сад существовал, поэтому именно с него я начинаю свой рассказ.

Литография с садом Философа Горохова в Томске Фото: Савелий Петрушев

... А заканчивается книга цитатой Фритьофа Нансена 1910 года, который писал о Сибири много хорошего: «Настанет время — она проснётся, проявятся скрытые силы, и мы услышим новое слово и от Сибири; у неё есть своё будущее, в этом не может быть никакого сомнения».

— Можно ли вашу книгу расценивать как учебник?

— Я думаю, что, да. Это не была цель, но книгу действительно можно воспринимать как учебник того, как не надо делать. В архитектуре рассматриваемого периода и при ее строительстве очень много ошибок, антигуманных вещей, когда человек расценивался даже самими архитекторами, как расходный материал. С одной стороны мне хочется, чтобы этот опыт был воспринят критически; с другой — он очень интересен для изучения. Например, города-сады сегодня отвечают запросам Сибири на 150%. Другое дело, что люди уже забыли эту концепцию, её методологические и теоретические основания. Там они указаны, и сегодня это тоже можно использовать.

— Как, на ваш взгляд, специфика планировки городов повлияла на социальные процессы в Сибири и складывание ее идентичности?

— Я специально не стал сильно раскрывать тему про быт последующих поколений в этих городах, потому что она необъятная и имеет больше антропологический уклон. Но я надеюсь, что ее подхватят другие исследователи. Сейчас уже есть книги про то, как в советском городе в Сибири жили люди. В моей книге охвачены первые годы существования городов, когда даже жители не могли представить, что это за город, потому что они были из разных мест. Я привожу одну историю, которую перевел с английского языка: журналист приехал в Новокузнецк, когда строились первые многоэтажные каменные дома. В один из них заселили киргиза с семьей из 20 человек — а до этого они жили в юрте. Так он эту юрту перетащил в двухкомнатную квартиру! Юрту поставил в одной комнате, а во второй разводил кроликов. Это было время, когда еще сами жители не понимали, что они «горожане», и именно этот процесс мне был интересен. А то, что шло дальше, и как складывалась городская жизнь, мне кажется, должны освещать другие люди.

— Какие темы, на ваш взгляд, сегодня ждут своих исследователей?

— Мне прежде всего, как читателю, не хватает книг про новую томскую архитектуру. Последняя такая книга была написана Ольгой Владимировной Богдановой в 2005 году. С тех пор, увы, кроме путеводителей блестящих, очень хороших, профессиональной искусствоведческой литературы создано не было. Я надеюсь, что-либо я, либо коллеги возьмутся за это. Было бы интересно проследить 50 или 100 ключевых зданий, начиная от томской крепости и заканчивая капромом. А так — хочется написать про то, как сибиряки вообще воспринимали искусство и про то, как они ковали его, в том числе сибирский стиль в архитектуре и живописи.

Текст: Алёна Попова

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