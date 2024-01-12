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Скончалась исследовательница историко-культурного наследия Сибири Ольга Богданова

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Сегодня, 12 января, после продолжительной болезни скончалась доцент, кандидат исторических наук Ольга Богданова, исследовавшая историю архитектуры и градостроительства Сибири. Об этом сообщили коллеги ученой.

Ольга Богданова окончила Архитектурный факультет Томского инженерно-строительного института. После выпуска работала ведущим искусствоведом в Сибирском институте «Спецпроектреставрация». С 1992 года работала на кафедре археологии и исторического краеведения исторического факультета Томского государственного университета.

Ольга Владимировна является автором историко-архивных и библиографических изысканий, выполнявшихся для реставрации многих памятников истории и культуры Сибири, среди которых комплекс «Кузнецкая крепость», Преображенский собор в Новокузнецке, Театр Оперы и балета в Новосибирске, часовня Иверской иконы Божией Матери, Петропавловский собор, комплекс «Томская крепость», здание по ул. Красноармейской, 71 и других в Томске.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Ольги Богдановой.

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