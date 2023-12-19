Томский исследователь напишет книгу о социально-архитектурных экспериментах в Сибири

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томский исследователь, сотрудник Факультета исторических и политических наук ТГУ и музея «Профессорская квартира» Иван Атапин выиграл в конкурсе «ГАРАЖ.txt» с темой «Утопия в снегах: социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е».

«ГАРАЖ.txt» — программа поддержки исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке, основанная в 2016 году. В 2023 году на конкурс поступило 97 заявок со всей России и из-за рубежа. Исследовательские интересы участников затрагивают широкий спектр тем: теория и история современного искусства, история архитектуры, театр и современный танец, история литературы, кинематографа и музыки ХХ века, философия и многие другие. Победители получают гонорар и возможность опубликовать свои исследования в специальной серии издательской программы Музея современного искусства «Гараж».

«Историей архитектуры Сибири — как советской, так и дореволюционного периода — я занимаюсь уже несколько лет. Не скажу, что эта тема исследована совсем слабо, но отсутствие фундаментальных обобщающих трудов всё-таки ощущается. Наименее освещенным „местом“ является как раз архитектурный процесс между революцией 1917 года и окончанием НЭПа в Сибири. Сибирские архитекторы не стали заниматься социальными экспериментами вот так сразу с установлением советской власти — предпосылки появились ранее», — рассказал Иван Атапин, уточнив, что решение принять участие в конкурсе было спонтанным.

Он добавил, что планирует приступить к работе над книгой в ближайшее время. Некоторые её фрагменты уже написаны, другие нуждаются в дополнении или переработке. Автору предстоит поиск архивных и музейных источников, которые закроют «белые пятна» в исследовании. Сроков завершения работы над книгой Иван пока не называет.

«Книга будет посвящена периоду в истории архитектуры Сибири, когда архитекторы уделяли максимальное внимание социальным проблемам, в частности проблеме жилища, и непосредственно участвовали в трансформации бытовых отношений. Проекты домов-коммун и жилых комбинатов на тысячи человек, новые города в Кузбассе, участие иностранных специалистов в проектировании жилых комплексов — всё это войдет в книгу. Кроме того, будет прослежена связь экспериментов советских лет с более ранними архитектурными идеями 1910-х годов», — подчеркнул Иван Атапин.

По его словам, победа в конкурсе подчеркивает актуальность и своевременность выбранной им темы, а также указывает на «уход от парадигмы „передовая столица — неинтересная провинция“, так как среди победивших тем немало посвящены именно регионам России».

Музей современного искусства «Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Первоначально «Гараж» располагался в здании Бахметьевского гаража на ул. Образцова в Москве, откуда и получил свое название. Музей собирает и хранит архив по истории российского современного искусства, занимается публикацией книг по широкому кругу вопросов современной культуры, проводит кинопоказы и лекции и реализует долгосрочные программы по поддержке художников и нестоличных художественных институций.

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